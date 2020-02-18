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Представитель конгресса США: Важно найти новые сферы в сотрудничестве Беларуси и США

18.02.2020 12:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларуси и США важно найти новые сферы в сотрудничестве, заявил руководитель секретариата комитета по международным отношениям сената конгресса США Кристофер Соча на встрече с председателем постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андреем Савиных 18 февраля в Минске.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На встрече также присутствовала сотрудница секретариата комитета по международным отношениям Ханна Тоберн.

— Надеюсь, наш визит позволит углубить наши отношения на пользу наших стран, — сказал Соча. — Мы здесь от имени руководителя комитета, который хотел, чтобы мы приехали и сами оценили, как мы можем помочь в деле улучшения отношений. Мы смогли зарядиться определенным оптимизмом, узнали об успехах белорусской экономики в сфере информационных технологий и нашем сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Соча добавил, что ранее конгресс США «принял ряд законодательных актов по теме отношений с Беларусью», но не уточнил какие.

— Одна из целей нашего визита — воочию понаблюдать за прогрессом в Беларуси, разобраться, нужны ли обновления в данных законодательных актах (Акте о демократии в Беларуси, который впервые был принят конгрессом в 2004 году. — Прим. БелаПАН). Конгресс очень пристально следит за тем прогрессом, который здесь происходит, чтобы те законы, которые конгресс принимает, исполнялись, а условия, которые в них излагаются, были исполнены, — сказал представитель конгресса.

Он сообщил, что накануне встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и обсудил с ним, как улучшить обмен информацией между белорусскими властями и конгрессом США.

Говоря о дальнейшем взаимодействии конгресса и Национального собрания Беларуси, Соча отметил, что в этом году в США проходят выборы, поэтому конгрессмены больше заняты ими.

— После выборов откроется больше возможностей для сотрудничества. Для нас было бы полезно, если бы вы поделились вашим видением реформ, над которыми вы уже работаете или планируете работать, что позволило бы нам двигаться вперед, — сказал Соча.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна из целей визита американских чиновников - воочию понаблюдать за прогрессом в Беларуси, разобраться, нужны ли обновления в Акте о демократии в Беларуси,...
 
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