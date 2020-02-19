Ставка рефинансирования снижается до 8,75%

Источник материала: Вороновская газета





Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 февраля снижается с 9% до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8% до 7,75% годовых, сообщает БЕЛТА .

Эти решения были приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля. Следующее заседание запланировано на 13 мая 2020 года.

Как считают в Нацбанке, решение о снижении ставки рефинансирования будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи целевого ориентира в 2020 году для обеспечения ценовой и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе.

В прошлый раз ставка рефинансирования в Беларуси была снижена 20 ноября — с 9,5% до 9% годовых.

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