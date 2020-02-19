Топ-20 иностранных инвесторов, которые по душе белорусским властям

Источник материала: Tut.by

Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина о Совете по иностранным инвестициям. Этот совещательный орган призван перезагрузить взаимодействие Беларуси с зарубежными бизнесменами. Впрочем, стороны не собираются спешить c этим вопросом — первое заседание совета пройдет после президентских выборов в Беларуси.





Создание новой структуры, которая заменит действующий Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) при правительстве, начали обсуждать еще в 2019 году. Подобные советы функционируют в Казахстане, Грузии и Украине и их поддерживает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), один из крупных инвесторов в белорусскую экономику. В перечисленных странах Советы по иностранным инвестициям возглавляют высшие должностные лица, которые выступают в роли их руководителей. Предполагалось, что белорусский президент станет председателем нового Совета по иностранным инвестициям

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Власти Беларуси заинтересованы в приходе новых иностранных инвесторов, поэтому активно взялись за создание новой структуры и даже назначили дату первого заседания совета на 7 февраля . Но потом что-то пошло не так. Президент ЕБРР Сума Чакрабарти побывал в первой декаде февраля в Минске и заявил о переносе заседания совета. Как стало известно TUT.BY, «заседание перенесли, потому что оно не было подготовлено должным образом». «По сути людям нечего было показать», — сказал источник.

Совету выделят грант

Впрочем, вынесенный на общественное обсуждение проект постановления Совмина «О Совете по иностранным инвестициям» дает понимание, как он будет функционировать.



Фото: Reuters

В проекте положения говорится, что совет создан для обсуждения стратегических вопросов формирования благоприятного инвестиционного климата и улучшения условий осуществления инвестиций в стране. Он должен содействовать привлечению иностранных инвестиций, вырабатывать рекомендации по формированию и улучшению инвестклимата, формировать стратегические инициативы и предложения по направлениям инвестиций.

Совет сможет приглашать представителей госорганов для участия в своей работе, а также экспертов и консультантов.

Заседания совета предлагается проводить не реже одного раза в год.

Ожидается, что финансировать деятельность нового совета будет Европейский банк реконструкции и развития, который выделит трехлетний грант. Правительство Беларуси предоставит офис для секретариата совета в помещении «Национального агентства инвестиций и приватизации». Интересно, что в проекте документе говорится, что сейчас ведется работа по объединению НАИП с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей в госучреждение «Национальное агентство развития».

Планируется, что совет возглавит премьер-министр Беларуси Сергей Румас, а сопредседателем станет президент ЕБРР Сума Чакрабарти. Будет ли сам Чакрабарти неизвестно, потому что летом текущего года он покидает пост президента ЕБРР.

Белорусскую часть составят председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Александр Червяков.

Что касается иностранных инвесторов, то их условно можно разделить на две группы: одни имеют активы в Беларуси, для других белорусский рынок является весомым и интересным с точки зрения продаж.

Кого предлагается включить в совет?

В проекте документа есть оговорка, что в состав совета будут включать бизнесменов или топ-менеджеров «при наличии положительной деловой репутации у представляемых ими организаций». Оценку выполнения этого условия применительно к 20 нижеперечисленным компаниям оставим на откуп читателей. Пока тут констатируем факты.

Операционный и финансовый директор группы компаний «Яндекс» Грегори Абовский



Фото: Семен Кац/Inc.

Известный российский поисковик запустил свой портал с белорусским доменом в 2010 году. «Яндекс» активно наращивает команду в Минске, где находится центр разработки и рекламный отдел. За прошедшие годы «Яндекс» стал мультипорталом, который в настоящее время предоставляет множество сервисов. На белорусском рынке последнее время на лидирующие позиции выбился сервис «такси», чем вызвал неоднозначную реакцию рынка и госорганов.

Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов

ЕАБР учрежден Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. В структуре инвестпортфеля банка Беларусь занимает третье место после России и Казахстана с долей 10,5%. На 2020 год у ЕАБР стоит задача нарастить кредитный портфель в Беларуси в 2 раза до 1 млрд долларов. И задел для этого уже сделан. Недавно «Беларуськалий» получил кредит на 400 млн долларов.

Директор по странам Центральной Европы IKEA Катажина Вархал

По данным на сентябрь 2019 года, в Беларуси работают 12 компаний-поставщиков для шведского концерна IKEA, который закупал продукции на 150 млн евро. IKEA намеревалась к 2021 году нарастить поставки товаров белорусского производства до 300 млн евро. Произведенные под заказ в Беларуси мебель, текстиль, аксессуары реализуются в магазинах IKEA по всему миру. Правда, вот магазина в Беларуси шведский гигант так до сих пор не открыл.

Гендиректор компании по развитию китайского-белорусского индустриального парка «Великого камня» Янь Ган

Политическое сотрудничество Минска и Пекина вылилось в парк «Великий камень» под Минском. Сейчас в нем зарегистрировано 60 резидентов, а инвестиции в реализацию проекта превысили 550 миллионов долларов.

Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф

Крупнейшему банку России принадлежит в Беларуси БПС-Сбербанк. В белорусской банковской системе он занимает 4-е место по размеру активов.



Фото: Reuters

Кроме того, Сбербанк России развивает в Беларуси IT-направление («Сервис Деск»), страхование (ТАСК), является совладельцем двух крупных недостроенных гостиничных комплексов в Минске (не-Kempinski и «Хаяйтт»). Но самое главное — к Герману Грефу хорошо относится Александр Лукашенко.

Глава группы компаний «Сафмар» Михаил Гуцериев

Первая реакция на упоминание российского бизнесмена Михаила Гуцериева в связке с Беларусью — это его дружба с Александром Лукашенко. Сейчас миллиардер строит под Любанью калийный комбинат, а до этого возвел в Минске гостиницу, авиатерминал, перерабатывал нефть на белорусских НПЗ и инвестировал в ИТ-компании.

Председатель совета директоров «Эпам Системз» Аркадий Добкин

В 1993 году Аркадий Добкин и его минский товарищ Леонид Лознер создали айтишную фирму, которая со временем превратилась в крупного мирового производителя программного обеспечения. По данным за 2019 год, в штате EPAM Systems работают свыше 30 тысяч человек. Треть из них трудится в Беларуси. Центр разработки EPAM является крупнейшим резидентом Парка высоких технологий. Сам Добкин — частный участник всевозможных белорусских инвестфорумов.

Финдиректор SAP по Европе Питер Дэвид

Немецкая SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Ее сервисами и услугами пользуется ряд белорусских компаний. Могло быть и больше, если бы не цена.

Хозяин концерна «Кроноспан» Питер Кайндл





Kronospan — транснациональная корпорация с австрийскими корнями, специализирующаяся на деревообработке. С 2012 по 2016 год «Кроноспан» инвестировал в белорусские проекты в сфере деревообработки не одну сотню миллионов долларов. На эти объекты приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта.

Старший вице-президент Danone в странах СНГ и Ближнего Востока Чарли Каппетти

Французский гигант вместе с белорусским государством развивает молочные компании «Данон Шклов» и «Данон Пружаны». Недавно стало известно, что Danone хочет полностью приватизировать Шкловский маслодельный завод, на базе которого разместили свое производство. Лукашенко поручил губернатору Могилевской области подробно изучить работу обоих заводов. Власти подумают об их объединении.

Гендиректор, управляющий группы Knauff Восточная Европа и СНГ Янис Краулис

В 2017 году этот немецкий гигант вместе с российскими партнерами стал совладельцем «Белгипса». Инвесторы построил новый завод в Гатово под Минском.

Управляющий партнер «Эрнст энд Янг» Павел Лащенко

Ernst & Young (EY) — одна из big four аудиторских компаний мира. Лащенко уже давно возглавляет ее белорусский офис. Он также поддерживает хорошие отношения с властями и проводит конкурс « Предприниматель года » в Беларуси.

Исполнительный директор, вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн

Carlsberg Group владеет минским пивзаводом «Аливария». Ларс Леманн руководит российской «Балтикой», которую также контролирует датский холдинг. По данным самой компании, доля брендов из портфеля Carlsberg Group составляет свыше 30% белорусского рынка.

Президент Siemens в России, Беларуси, Казахстане и Центральной Азии Александр Либеров

Представительство Siemens работает в Беларуси с 1995 года. Немецкая компания стала одним из крупнейших поставщиков оборудования и решений на белорусские предприятия, удерживает лидирующие позиции в промышленности, энергетике и здравоохранении. Siemens также поддерживает Белорусские инвестфорумы «для создания диалога между бизнесом и политикой», говорится на сайте компании.

Председатель совета директоров ВМГ Холдингз Сигитас Паулаускас





Литовский холдинг ВМГ создал в СЭЗ «Могилев» три крупных производства: ДСП, фанеры и гнутоклееных деталей, мебели. В Борисове действует предприятие холдинга «СВУДС экспорт», это крупнейшее в стране лесопильное производство. Основным кредитором проектов ВМГ в Беларуси выступает ЕБРР. Паулаускас вложил в белорусские проекты около 200 млн евро.

Гендиректор «Нестле Россия» Мартиал Ролланд

Транснациональная компания Nestle открыла представительство в Минске в 2001 году. Но работает идет через Россию. Сейчас «Нестле» в Беларуси занимает ключевые позиции на рынке растворимого кофе и шоколада.

Руководитель региона компании «Рош» Адриано Треве

Швейкарский фармхолдинг Roche планирует создать в Беларуси производство лекарственных препаратов. Об этом стало известно после недавней встречи Адриано Треве с вице-премьером Игорем Петришенко. Пока Roche поставляет лекарства в Беларусь через местные компании.

Директор «Бел Хуавей Технолоджис» Фу Хаоюй

Белорусский офис китайской корпорации Huawei — «БелХуавэй Технолоджис» — открыт в 2007 году. За прошедшее время компания стал один из крупных дистрибуторов телекоммуникационного оборудования на белорусский рынок. Помимо того в рознице смартфоны Huawei застолбили место под солнцем. «Бел Хуавэй Технолоджис» стало первым резидентом Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Хозяин швейцарского холдинга Stadler Петер Шпулер



Фото: president.gov.by

Stadler создали в Фаниполе производство электротранспорта. Этот проект считается из одним из показательных случаев, которые произошли с иностранным капиталом в Беларуси в последние годы.

Председатель правления Raiffeisen Bank Иоханн Штробль

Raiffeisen Bank принадлежит Приорбанк — крупнейший банк Беларуси с западным капиталом.

Инвесторов соберут после выборов

По информации TUT.BY, этот список предварительный, еще не все потенциальные кандидаты подтвердили свое участие. Поэтому персональный состав иностранных инвесторов может быть скорректирован.

Первое заседание совета планируется провести в середине сентября. Дата выбрана по нескольким причинам. К тому времени в Беларуси должны пройти президентские выборы, которые покажут, что «в стране все спокойно, с кем надо работать», рассказал TUT.BY источник, знакомый с обсуждением создания совета.

Плюс к этому Минск должен на практике продемонстрировать заинтересованность в приходе инвесторов. В мае в Лондоне намечено провести форум для иностранных бизнесменов по возможностям инвестирования в Беларусь. Плюс белорусским властям надо заключить сделки с инвесторами. Как минимум речь идет о продаже ЕБРР миноритарного пакета акций «Белинвестбанка».

Что касается приезда в Минск инвесторов, то создатели совета собираются «забронировать» крупных бизнесменов, которые приедут в Киев в сентябре на Ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Это довольно престижный форум, который основал в 2004 году украинский бизнесмен Виктор Пинчук для обсуждения европейского будущего Украины в глобальном контексте. До 2014 года форум проходил в Ливадийском дворце в Ялте. После оккупации Крыма встречи перенесены в Киев. «У Минска будет хорошая возможность с точки зрения логистики пригласить к себе известных инвесторов и продемонстрировать имеющийся потенциал», — считают организаторы Совета по иностранным инвестициям.

Ранее главный экономист ЕБРР Беата Яворчик говорила , что у Беларуси «есть хорошая возможность заявить о себе новым инвесторам, что вы готовы приглашать к себе инвесторов не по политическим, а по сугубо экономическим соображениям». Она посоветовала рассматривать прямые иностранные инвестиции «не просто как приток капитала, а привлечения ноу-хау, новых знаний».