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Топ-20 иностранных инвесторов, которые по душе белорусским властям
19.02.2020 09:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство экономики
Создание новой структуры, которая заменит действующий Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) при правительстве, начали обсуждать еще в 2019 году. Подобные советы функционируют в Казахстане, Грузии и Украине и их поддерживает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), один из крупных инвесторов в белорусскую экономику. В перечисленных странах Советы по иностранным инвестициям возглавляют высшие должностные лица, которые выступают в роли их руководителей. Предполагалось, что белорусский президент
Власти Беларуси заинтересованы в приходе новых иностранных инвесторов, поэтому активно взялись за создание новой структуры и даже назначили дату первого заседания совета на
Совету выделят грант
Впрочем, вынесенный на общественное обсуждение проект постановления Совмина «О Совете по иностранным инвестициям» дает понимание, как он будет функционировать.
В проекте положения говорится, что совет создан для обсуждения стратегических вопросов формирования благоприятного инвестиционного климата и улучшения условий осуществления инвестиций в стране. Он должен содействовать привлечению иностранных инвестиций, вырабатывать рекомендации по формированию и улучшению инвестклимата, формировать стратегические инициативы и предложения по направлениям инвестиций.
Совет сможет приглашать представителей госорганов для участия в своей работе, а также экспертов и консультантов.
Заседания совета предлагается проводить не реже одного раза в год.
Ожидается, что финансировать деятельность нового совета будет Европейский банк реконструкции и развития, который выделит трехлетний грант. Правительство Беларуси предоставит офис для секретариата совета в помещении «Национального агентства инвестиций и приватизации». Интересно, что в проекте документе говорится, что сейчас ведется работа по объединению НАИП с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей в госучреждение «Национальное агентство развития».
Планируется, что совет возглавит премьер-министр Беларуси Сергей Румас, а сопредседателем станет президент ЕБРР Сума Чакрабарти. Будет ли сам Чакрабарти неизвестно, потому что летом текущего года он
Белорусскую часть составят председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Александр Червяков.
Что касается иностранных инвесторов, то их условно можно разделить на две группы: одни имеют активы в Беларуси, для других белорусский рынок является весомым и интересным с точки зрения продаж.
Кого предлагается включить в совет?
В проекте документа есть оговорка, что в состав совета будут включать бизнесменов или топ-менеджеров «при наличии положительной деловой репутации у представляемых ими организаций». Оценку выполнения этого условия применительно к 20 нижеперечисленным компаниям оставим на откуп читателей. Пока тут констатируем факты.
Операционный и финансовый директор группы компаний «Яндекс» Грегори Абовский
Известный российский поисковик
Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов
ЕАБР учрежден Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. В структуре инвестпортфеля банка Беларусь занимает третье место после России и Казахстана с долей 10,5%. На 2020 год у ЕАБР стоит задача нарастить кредитный портфель в Беларуси в 2 раза до 1 млрд долларов. И задел для этого уже сделан. Недавно «Беларуськалий»
Директор по странам Центральной Европы IKEA Катажина Вархал
По
Гендиректор компании по развитию китайского-белорусского индустриального парка «Великого камня» Янь Ган
Политическое сотрудничество Минска и Пекина вылилось в парк «Великий камень» под Минском. Сейчас в нем зарегистрировано 60 резидентов, а инвестиции в реализацию проекта превысили 550 миллионов долларов.
Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф
Крупнейшему банку России принадлежит в Беларуси БПС-Сбербанк. В белорусской банковской системе он занимает 4-е место по размеру активов.
Кроме того, Сбербанк России развивает в Беларуси IT-направление («Сервис Деск»), страхование (ТАСК), является совладельцем двух крупных недостроенных гостиничных комплексов в Минске (не-Kempinski и «Хаяйтт»). Но самое главное — к Герману Грефу хорошо относится Александр Лукашенко.
Глава группы компаний «Сафмар» Михаил Гуцериев
Первая реакция на упоминание российского бизнесмена Михаила Гуцериева в связке с Беларусью — это его дружба с Александром Лукашенко. Сейчас миллиардер строит под Любанью калийный комбинат, а до этого возвел в Минске гостиницу, авиатерминал, перерабатывал нефть на белорусских НПЗ и инвестировал в ИТ-компании.
Председатель совета директоров «Эпам Системз» Аркадий Добкин
В 1993 году Аркадий Добкин и его минский товарищ Леонид Лознер создали айтишную фирму, которая со временем превратилась в крупного мирового производителя программного обеспечения. По данным за 2019 год, в штате EPAM Systems работают свыше 30 тысяч человек. Треть из них трудится в Беларуси. Центр разработки EPAM является крупнейшим резидентом Парка высоких технологий. Сам Добкин — частный участник всевозможных белорусских инвестфорумов.
Финдиректор SAP по Европе Питер Дэвид
Немецкая SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Ее сервисами и услугами пользуется ряд белорусских компаний. Могло быть и больше, если бы не цена.
Хозяин концерна «Кроноспан» Питер Кайндл
Kronospan — транснациональная корпорация с австрийскими корнями, специализирующаяся на деревообработке. С 2012 по 2016 год «Кроноспан»
Старший вице-президент Danone в странах СНГ и Ближнего Востока Чарли Каппетти
Французский гигант вместе с белорусским государством развивает молочные компании «Данон Шклов» и «Данон Пружаны». Недавно стало известно, что Danone хочет полностью приватизировать Шкловский маслодельный завод, на базе которого разместили свое производство. Лукашенко поручил губернатору Могилевской области подробно изучить работу обоих заводов. Власти подумают об их объединении.
Гендиректор, управляющий группы Knauff Восточная Европа и СНГ Янис Краулис
В 2017 году этот немецкий гигант вместе с российскими партнерами
Управляющий партнер «Эрнст энд Янг» Павел Лащенко
Ernst & Young (EY) — одна из big four аудиторских компаний мира. Лащенко уже давно возглавляет ее белорусский офис. Он также поддерживает хорошие отношения с властями и проводит конкурс «
Исполнительный директор, вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн
Carlsberg Group владеет минским пивзаводом «Аливария». Ларс Леманн руководит российской «Балтикой», которую также контролирует датский холдинг. По данным самой компании, доля брендов из портфеля Carlsberg Group составляет свыше 30% белорусского рынка.
Президент Siemens в России, Беларуси, Казахстане и Центральной Азии Александр Либеров
Представительство Siemens работает в Беларуси с 1995 года. Немецкая компания стала одним из крупнейших поставщиков оборудования и решений на белорусские предприятия, удерживает лидирующие позиции в промышленности, энергетике и здравоохранении. Siemens также поддерживает Белорусские инвестфорумы «для создания диалога между бизнесом и политикой», говорится на сайте компании.
Председатель совета директоров ВМГ Холдингз Сигитас Паулаускас
Литовский холдинг ВМГ создал в СЭЗ «Могилев» три крупных производства: ДСП, фанеры и гнутоклееных деталей, мебели. В Борисове действует предприятие холдинга «СВУДС экспорт», это крупнейшее в стране лесопильное производство. Основным кредитором проектов ВМГ в Беларуси выступает ЕБРР. Паулаускас
Гендиректор «Нестле Россия» Мартиал Ролланд
Транснациональная компания Nestle открыла представительство в Минске в 2001 году. Но работает идет через Россию. Сейчас «Нестле» в Беларуси занимает ключевые позиции на рынке растворимого кофе и шоколада.
Руководитель региона компании «Рош» Адриано Треве
Швейкарский фармхолдинг Roche планирует создать в Беларуси производство лекарственных препаратов. Об этом стало известно после недавней встречи Адриано Треве с вице-премьером Игорем Петришенко. Пока Roche поставляет лекарства в Беларусь через местные компании.
Директор «Бел Хуавей Технолоджис» Фу Хаоюй
Белорусский офис китайской корпорации Huawei — «БелХуавэй Технолоджис» — открыт в 2007 году. За прошедшее время компания стал один из крупных дистрибуторов телекоммуникационного оборудования на белорусский рынок. Помимо того в рознице смартфоны Huawei застолбили место под солнцем. «Бел Хуавэй Технолоджис» стало первым резидентом Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Хозяин швейцарского холдинга Stadler Петер Шпулер
Stadler создали в Фаниполе производство электротранспорта. Этот проект считается из одним из показательных случаев, которые произошли с иностранным капиталом в Беларуси в последние годы.
Председатель правления Raiffeisen Bank Иоханн Штробль
Raiffeisen Bank принадлежит Приорбанк — крупнейший банк Беларуси с западным капиталом.
Инвесторов соберут после выборов
По информации TUT.BY, этот список предварительный, еще не все потенциальные кандидаты подтвердили свое участие. Поэтому персональный состав иностранных инвесторов может быть скорректирован.
Первое заседание совета планируется провести в середине сентября. Дата выбрана по нескольким причинам. К тому времени в Беларуси должны пройти президентские выборы, которые покажут, что «в стране все спокойно, с кем надо работать», рассказал TUT.BY источник, знакомый с обсуждением создания совета.
Плюс к этому Минск должен на практике продемонстрировать заинтересованность в приходе инвесторов. В мае в Лондоне намечено провести форум для иностранных бизнесменов по возможностям инвестирования в Беларусь. Плюс белорусским властям надо заключить сделки с инвесторами. Как минимум речь идет о продаже ЕБРР миноритарного пакета акций «Белинвестбанка».
Что касается приезда в Минск инвесторов, то создатели совета собираются «забронировать» крупных бизнесменов, которые приедут в Киев в сентябре на Ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Это довольно престижный форум, который основал в 2004 году украинский бизнесмен Виктор Пинчук для обсуждения европейского будущего Украины в глобальном контексте. До 2014 года форум проходил в Ливадийском дворце в Ялте. После оккупации Крыма встречи перенесены в Киев. «У Минска будет хорошая возможность с точки зрения логистики пригласить к себе известных инвесторов и продемонстрировать имеющийся потенциал», — считают организаторы Совета по иностранным инвестициям.
Ранее главный экономист ЕБРР Беата Яворчик
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Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина о Совете по иностранным инвестициям. Данный совещательный орган призван...
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