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«Обеспечить заключение договоров и равномерную выборку». Как цементным заводам гарантировали сбыт
21.02.2020 10:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Беларуси постановлением № 99 от 19 февраля обеспечило загрузку и сбыт продукции трех белорусских цементных заводов. Текст документа опубликован Национальным правовым порталом. Документ принят «в целях обеспечения в 2020 году эффективной загрузки субъектов отечественного строительного комплекса, производственных мощностей организаций цементной промышленности, увеличения использования цемента при строительстве объектов транспортной инфраструктуры».
Республиканским органам госуправления, подчиненным правительству госорганизациям, облисполкомам, Мингорисполкому поручено обеспечить «в 10-дневный срок заключение подчиненными организациями с организациями-изготовителями договоров поставки цемента». Установленные объемы — 3,462 млн тонн. Причем покупатели должны предусмотреть «равномерную его выборку в течение 2020 года».
Минтрансу, облисполкомам и Мингорисполкому обеспечить в 2020 году потребление цемента при строительстве (капитальном ремонте, возведении, реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в объеме 402,4 тысячи тонн
Как ранее сообщалось, в 2007−2008 годах, в разгар строительного бума, в Беларуси был дефицит цемента. Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода. Техперевооружение было частично профинансировано за счет ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, генподрядчиком выступила китайская компания CITIC Construction. В целом модернизация цементной отрасли в 2008−2013 годах обошлась в 1,2 млрд долларов.
В прошлом году государство обеспечило белорусским производителям цемента и
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К примеру, Минтрансу, облисполкомам и Мингорисполкому поручено обеспечить в 2020 году потребление при строительстве и капремонте объектов транспортной...
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