«Обеспечить заключение договоров и равномерную выборку». Как цементным заводам гарантировали сбыт

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси постановлением № 99 от 19 февраля обеспечило загрузку и сбыт продукции трех белорусских цементных заводов. Текст документа опубликован Национальным правовым порталом. Документ принят «в целях обеспечения в 2020 году эффективной загрузки субъектов отечественного строительного комплекса, производственных мощностей организаций цементной промышленности, увеличения использования цемента при строительстве объектов транспортной инфраструктуры».



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Республиканским органам госуправления, подчиненным правительству госорганизациям, облисполкомам, Мингорисполкому поручено обеспечить «в 10-дневный срок заключение подчиненными организациями с организациями-изготовителями договоров поставки цемента». Установленные объемы — 3,462 млн тонн. Причем покупатели должны предусмотреть «равномерную его выборку в течение 2020 года».

Минтрансу, облисполкомам и Мингорисполкому обеспечить в 2020 году потребление цемента при строительстве (капитальном ремонте, возведении, реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в объеме 402,4 тысячи тонн

Как ранее сообщалось, в 2007−2008 годах, в разгар строительного бума, в Беларуси был дефицит цемента. Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав действующие три завода. Техперевооружение было частично профинансировано за счет ресурсов Экспортно-импортного банка Китая, генподрядчиком выступила китайская компания CITIC Construction. В целом модернизация цементной отрасли в 2008−2013 годах обошлась в 1,2 млрд долларов. Реализация масштабного проекта позволила увеличить совокупные мощности белорусской цементной индустрии до 9 млн тонн в год. Однако отрасль переживала кризисные явления. Беларуси столько цемента было не нужно, а продукт получался все равно довольно дорогим. В итоге заводы терпят убытки, имея серьезную долговую нагрузку.

Суммарные убытки трех цементных заводов в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли более чем в два раза и составили 220 млн рублей. Задолженность по кредитам и займам — более 1 млрд долларов.

В прошлом году государство обеспечило белорусским производителям цемента и финансовую поддержку , и меры нетарифного регулирования , введя лицензирование импорта портландцемента.