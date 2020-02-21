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Минэкономики проводит правовой мониторинг условий для ремесленников

21.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минэкономики проводит правовой мониторинг условий для ремесленников

Министерство экономики проводит правовой мониторинг условий для ремесленников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Министерство экономики проанализирует и оценит практику правоприменения, эффективность правового регулирования ремесленной деятельности. Сейчас эта сфера регулируется указом от 9 октября 2017 года №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности».

Информацию о проблемных вопросах, предложения по совершенствованию регулирования ремесленной деятельности (с обоснованием к ним) можно прислать до 1 марта на электронную почту d-business@economy.gov.by c пометкой «Ремесленная деятельность».

https://www.belta.by

 
 
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Министерство экономики проводит правовой мониторинг условий для ремесленников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства. Министерство экономики...
 
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