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Минэкономики проводит правовой мониторинг условий для ремесленников
21.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство экономики проводит правовой мониторинг условий для ремесленников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.
Министерство экономики проанализирует и оценит практику правоприменения, эффективность правового регулирования ремесленной деятельности. Сейчас эта сфера регулируется указом от 9 октября 2017 года №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности».
Информацию о проблемных вопросах, предложения по совершенствованию регулирования ремесленной деятельности (с обоснованием к ним) можно прислать до 1 марта на электронную почту
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Министерство экономики проводит правовой мониторинг условий для ремесленников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства. Министерство экономики...
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