|
«Амкодор» поставит в Египет 50 машинокомплектов
21.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Амкодор» подписал контракт на поставку 50 машинокомплектов в Египет. Их соберут на египетском танковом заводе №200″, — отметили в пресс-службе. Как пояснили в холдинге, так будет реализован первый этап локализации производства техники «Амкодор» в Египте.
Подписан также меморандум о создании совместного предприятия. Оно будет выпускать технику для нужд сельского, коммунального хозяйств, строительства (в том числе дорожного) на базе Национальной организации военной промышленности Египта.
Холдинг «Амкодор» основан в 1927 году. Сегодня это одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тыс. единиц специальных машин высокого технического уровня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> «Амкодор» поставит в Египет 50 машинокомплектов, сообщили в пресс-службе ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга». «Амкодор» подписал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)