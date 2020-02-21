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«Амкодор» поставит в Египет 50 машинокомплектов

21.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Амкодор» поставит в Египет 50 машинокомплектов
«Амкодор» поставит в Египет 50 машинокомплектов, сообщили в пресс-службе ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга».

«Амкодор» подписал контракт на поставку 50 машинокомплектов в Египет. Их соберут на египетском танковом заводе №200″, — отметили в пресс-службе. Как пояснили в холдинге, так будет реализован первый этап локализации производства техники «Амкодор» в Египте.

Подписан также меморандум о создании совместного предприятия. Оно будет выпускать технику для нужд сельского, коммунального хозяйств, строительства (в том числе дорожного) на базе Национальной организации военной промышленности Египта.

Холдинг «Амкодор» основан в 1927 году. Сегодня это одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тыс. единиц специальных машин высокого технического уровня.

По информации БелТА.
Фото ОАО «Амкодор».

 
 
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> «Амкодор» поставит в Египет 50 машинокомплектов, сообщили в пресс-службе ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга». «Амкодор» подписал...
 
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