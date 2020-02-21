﻿ Сечин доложил Путину итоги переговоров с Лукашенко: подробности снова не оглашаются. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сечин доложил Путину итоги переговоров с Лукашенко: подробности снова не оглашаются

21.02.2020 11:13 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Что доложил руководитель «Роснефти» Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину о встрече с Александром Лукашенко, неизвестно.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и президент РФ Владимир Путин участвовали в мероприятиях по случаю 20-летия смерти политика Анатолия Собчака, в команде которого они работали когда-то.

Об этом 21 февраля передает РИА Новости. Агентство, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает, что Сечин доложил Путину о результатах встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко. Однако итоги переговоров так и не были озвучены.

Ранее сообщалось, что на встрече с Сечиным 18 февраля белорусский президент признался: ситуация между странами в вопросах поставок нефти сложная, и он хотел бы «обсудить ее с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании».

Лукашенко сказал, что его интересует вопрос о том, как построить дальнейшие действия. «Хотелось бы полной ясности», - добавил Лукашенко, отметив, что Сечин может «и подсказать что-то».

Сечин отметил, что ценит доверительные отношения с Беларусью и с радостью принял приглашение приехать в Минск. На этом - всё. Никаких подробностей.

Беларусь и Россия находятся в стадии конфликта из-за поставок нефти. Лукашенко и Путин не смогли договориться на этот счет в конце 2019 года. В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов. В «Белнефтехиме» подтвердили прекращение поставок и снижение нагрузки НПЗ до уровня технологического минимума.

7 февраля в Сочи снова прошли переговоры президентов. Российская сторона заявила, что будет поставлять газ в Беларусь в нынешнем году на условиях 2019-го. Но договоренностей по поставкам нефти так и нет. 

В настоящее время Беларусь активно ищет альтернативные российским источники поставок. Кроме того, в подвешенном состоянии и, возможно, заморожены переговоры об углубленной интеграции.

13 февраля компания «Газпром нефть» заявила о готовности обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти, в том числе давальческую.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что доложил руководитель «Роснефти» Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину о встрече с Александром Лукашенко, неизвестно.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Амкодор» поставит в Египет 50 машинокомплектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика