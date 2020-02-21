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Сечин доложил Путину итоги переговоров с Лукашенко: подробности снова не оглашаются
21.02.2020 11:13 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Что доложил руководитель «Роснефти» Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину о встрече с Александром Лукашенко, неизвестно.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин и президент РФ Владимир Путин участвовали в мероприятиях по случаю 20-летия смерти политика Анатолия Собчака, в команде которого они работали когда-то.
Об этом 21 февраля
Ранее сообщалось, что
Лукашенко сказал, что его интересует вопрос о том, как построить дальнейшие действия. «Хотелось бы полной ясности», - добавил Лукашенко, отметив, что Сечин может «и подсказать что-то».
Сечин отметил, что ценит доверительные отношения с Беларусью и с радостью принял приглашение приехать в Минск. На этом - всё. Никаких подробностей.
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Что доложил руководитель «Роснефти» Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину о встрече с Александром Лукашенко, неизвестно.
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