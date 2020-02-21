Сечин доложил Путину итоги переговоров с Лукашенко: подробности снова не оглашаются

Что доложил руководитель «Роснефти» Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину о встрече с Александром Лукашенко, неизвестно.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и президент РФ Владимир Путин участвовали в мероприятиях по случаю 20-летия смерти политика Анатолия Собчака, в команде которого они работали когда-то.

Об этом 21 февраля передает РИА Новости. Агентство, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщает, что Сечин доложил Путину о результатах встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко. Однако итоги переговоров так и не были озвучены.

Ранее сообщалось, что на встрече с Сечиным 18 февраля белорусский президент признался: ситуация между странами в вопросах поставок нефти сложная, и он хотел бы «обсудить ее с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании».

Лукашенко сказал, что его интересует вопрос о том, как построить дальнейшие действия. «Хотелось бы полной ясности», - добавил Лукашенко, отметив, что Сечин может «и подсказать что-то».

Сечин отметил, что ценит доверительные отношения с Беларусью и с радостью принял приглашение приехать в Минск. На этом - всё. Никаких подробностей.

Беларусь и Россия находятся в стадии конфликта из-за поставок нефти. Лукашенко и Путин не смогли договориться на этот счет в конце 2019 года. В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов. В «Белнефтехиме» подтвердили прекращение поставок и снижение нагрузки НПЗ до уровня технологического минимума.

7 февраля в Сочи снова прошли переговоры президентов. Российская сторона заявила, что будет поставлять газ в Беларусь в нынешнем году на условиях 2019-го. Но договоренностей по поставкам нефти так и нет.

В настоящее время Беларусь активно ищет альтернативные российским источники поставок. Кроме того, в подвешенном состоянии и, возможно, заморожены переговоры об углубленной интеграции.