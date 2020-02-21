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Украина: опять горят покрышки. Майдан против коронавируса. Собачка осталась в Китае

21.02.2020 13:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Александр Федута, политконсультант, Фото: Николай Николаев

20 февраля, в очередную годовщину «революции достоинства», Украина вновь почувствовала запах гари. В 2014 году покрышки горели на Майдане независимости в Киеве. Сейчас гарь носилась в воздухе в Полтавской области: жители поселка Новые Санжары перекрыли дороги и жгли старую резину в знак протеста против намерения разместить в медицинском центре сограждан, прилетевших чартерным рейсом из китайского Уханя.

Накануне, 19 февраля, чартером из Уханя вылетело 73 человека, из них 45 граждан Украины. Еще троих украинцев и одну иностранку не пустили на борт из-за выраженных признаков болезни. Предполагалось, что эвакуированные не являются носителями вируса, но все пассажиры рейса, а также экипаж самолета и сопровождавшие рейс медики попадут в двухнедельный карантин.

Жители Полтавщины приняли это известие в штыки. Антикоронарная истерия захлестнула область. Не помогло даже сообщение о том, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая вызвалась провести эти две недели в одном помещении с эвакуированными из Уханя (фактически стала заложницей, чтобы успокоить людей). В автобусе, перевозившим пассажиров чартера из харьковского аэропорта в Новые Санжары выбили окна; протестующие также оказывали сопротивление полицейским, прибывшим для наведения порядка.

Тем временем телеканалы и агентства распространили информацию о том, по какой именно причине было отказано в эвакуации одной из граждан Украины. 22-хлетняя уроженка Херсона Анастасия Зинченко не смогла воспользоваться возможностью вернуться на родину, поскольку китайские власти запретили ей взять с собой песика по имени Мишель. «Я никогда не брошу его и не предам, — написала Зинченко в инстаграмме. — Он мой друг и моя семья, моя поддержка и мой антидепрессант». Так работающая в Китае моделью украинка мгновенно стала звездой социальных сетей: говорили и писали о ней чуть ли не больше, чем о потенциальных жертвах коронарного вируса. Ее популярность настолько «выстрелила», что ей позвонил по телефону даже президент Владимир Зеленский, заявивший: «Я знаю, Вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Я только что об этом узнал. Смотрите, мы там Вас не оставим. Хотел Вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто недавно узнал об этой проблеме… но мы найдем способ, чтобы Вас вернуть».

Понятно, что забота главы украинского государства оказалась сродни преданности самой девушки по отношению к собачке: с одной стороны, — да, жест трогательный. Но с другой — очевидный пиар-ход, на фоне протестов в Новых Санжарах выглядящий чуть ли не издевательски. Украину трясет от ожидания эпидемии. Можно называть происходящее «новым средневековьем», как уже это делают некоторые журналисты, но факт остается фактом: информационная кампания властей, призванная успокоить сограждан, оказалась проваленной. В сюжетах теленовостей украинцы обращали внимание не на то, что успокаивало, а на то, что вселяло страх перед угрозой болезни. Отсюда — и горящие шины на дорогах, ведущих к поселку.

Депутаты поселкового совета приняли специальное обращение с требованием не допускать организации карантина в их поселке. По их словам, в Новых Санжарах нет достаточно оборудованных помещений, в медицинском центре отсутствует нормальная вентиляция, не хватает медикаментов и обученного персонала. Заявления министра здравоохранения Зоряны Скалецкой и министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что все предусмотрено и что все на самом деле в полном порядке, воздействия не возымели.


Фото: Reuters

Не помогли и заявления Владимира Зеленского о том, что бактериологической опасности нет. Президент был вынужден взывать к милосердию сограждан: «Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома.

К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией.

Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров — люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они — почти как дети».

Комментируя беспомощность Зеленского в сложившейся ситуации, известный журналист и оппонент новой власти Виталий Портников отметил, что горящие шины под Новыми Санжарами в данном случае — вовсе не признак личного недоверия к президенту. Украинцы не доверяют не личности, а государственным институтам, которые, по их мнению, и не способны навести порядок и убедить граждан в эффективности своих действий. Рейтинг Зеленского не конвертировался в рейтинг государства: Зеленский был и остается любимым многими телевизионным персонажем — персонажем с того самого экрана, где его сегодня успешно потеснили известия о распространяющейся по миру инфекции коронавируса — фактически о смерти, которая вот-вот настигнет тебя. А страх смерти побороть трудно, даже если ты искренне хочешь поверить президенту.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
Теги: Новости
 
 
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20 февраля, в очередную годовщину «революции достоинства», Украина вновь почувствовала запах гари. В 2014 году покрышки горели на Майдане независимости в Киеве.
 
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