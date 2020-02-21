В Гомеле вынесли приговор участникам коррупционной схемы с миллионным ущербом

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесли приговор участникам преступной группы, которая на протяжении нескольких лет поставляла запчасти для техники на госпредприятия по стоимости, превышавшей рыночную до 10 раз. Ущерб превысил миллион рублей. Перед судом предстали 11 человек, среди них руководители трех сельскохозяйственных, коммунального и промышленного предприятий.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обвиняемые в зависимости от своей роли в реализации схемы признаны виновными в покушении и даче или же получении взяток, превышении служебных полномочий и пособничестве в этом, подделке официальных документов. Им назначены наказания от 3 до 10 лет лишения свободы, сообщили в Гомельском областном суде. Некоторые лишены права заниматься предпринимательской деятельностью или занимать руководящие должности.

Также суд постановил взыскать с обвиняемых сумму неосновательного обогащения — около 100 тыс. рублей на всех, а также удовлетворить заявленные иски об ущербе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Что за коррупционная схема?

Как ранее рассказывало СТВ со ссылкой на СК, схему придумал и реализовал неработающий житель Рогачева. Подконтрольные ему индивидуальные предприниматели, закупив запчасти по рыночным ценам, поставляли их заказчикам, но уже в два, пять или даже в десять раз дороже. Желающих покупать подшипники и шины «задорого» глава преступного синдиката нашел среди знакомых руководителей, объяснив им, что такое сотрудничество может быть выгодно всем.

Все предприятия закупали запчасти в долг и были партнерами Рогачевского молочно-консервного комбината. «Аграрии поставляли молоко, коммунальники оказывали услуги. Но не за „живые“ деньги, а фактически за те самые долги перед поставщиками „золотых“ запчастей», — сообщили в эфире.

Уастники схемы распределяли деньги и давали взятки должностным лицам за обеспечение заявок по завышенной стоимости, поясняли в СК. По информации следователей, организатор схемы воспользовался знакомством с первым заместителем директора комбината. Он дал ему взятку в виде ремонта в бане и автомобиля «Нива».



Скриншот видео СТВ

«На этом этапе в схеме появлялись фирмы, торгующие сгущенным молоком. По договоренности с „преступным синдикатом“ они закупали у МКК продукцию за долговые расписки госпредприятий, а затем, реализовав товар, фактически обналичивали кассу», — сообщали в СК.

По данным СТВ, директоры получали от 3 до 10% от суммы сделанного заказа, индивидуальные предприниматели — до 5%. Своя доля была и у организатора схемы.