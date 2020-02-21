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Президент произвел кадровые назначения в Генштабе и присвоил воинские звания

21.02.2020 21:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Генерального штаба и командовании войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. Соответствующие указы Глава государства подписал 21 февраля, сообщает пресс-служба президента.


Фото: ОНТ

Генерал-майор Игорь Король назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Он освобожден от должности заместителя начальника Генштаба по боевому управлению.

Начальником управления территориальной обороны — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Руслан Косыгин. На ранее занимаемую им должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен полковник Владимир Куприянюк.

На пост командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен полковник Виктор Гулевич.

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Также президент 21 февраля подписал указы о присвоении специального и воинских званий.

Полковникам Сергею Гладышеву, Константину Кучинскому, Игорю Демиденко и Сергею Зайцеву присвоены очередные воинские звания генерал-майора. Полковнику милиции Игорю Щербачене присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.

 
 
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Соответствующие указы Глава государства подписал 21 февраля, сообщает пресс-служба президента.
 
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