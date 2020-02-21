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Президент произвел кадровые назначения в Генштабе и присвоил воинские звания
21.02.2020 21:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Генерального штаба и командовании войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. Соответствующие указы Глава государства подписал 21 февраля, сообщает пресс-служба президента.
Генерал-майор Игорь Король назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Он освобожден от должности заместителя начальника Генштаба по боевому управлению.
Начальником управления территориальной обороны — заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Руслан Косыгин. На ранее занимаемую им должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен полковник Владимир Куприянюк.
На пост командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен полковник Виктор Гулевич.
Также президент 21 февраля подписал указы о присвоении специального и воинских званий.
Полковникам Сергею Гладышеву, Константину Кучинскому, Игорю Демиденко и Сергею Зайцеву присвоены очередные воинские звания генерал-майора. Полковнику милиции Игорю Щербачене присвоено очередное специальное звание генерал-майора милиции.
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Соответствующие указы Глава государства подписал 21 февраля, сообщает пресс-служба президента.
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