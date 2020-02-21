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Не отходя от кассы: Лукашенко посчитал потери от российского налогового маневра

21.02.2020 15:47 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Потери от уменьшения в РФ экспортной пошлины на нефть составят 420-430 млн долларов.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с послом Беларуси Владимиром Семашко 21 февраля сразу после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Напомним, российский президент сам позвонил Лукашенко и предложил компенсацию за потери от уменьшения пошлины.

«Это же простой счет - наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. – сказал Лукашенко. - И к уровню этого года, при 24 млн т (такой объем поставок российской нефти в Беларусь предусмотрен индикативным балансом на 2020 год), - это примерно $420-430 млн, которые мы теряем», - сказал он.

И напомнил, что Путин признал справедливость этой компенсации, а ее будут производить российские компании.

«Но это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать», - добавил белорусский лидер.

Напомним, что «налоговый маневр», проводимый в российской нефтяной отрасли, заключается в постепенном сокращении экспортной пошлины на нефть и одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых. В результате этих мер стоимость нефти для Беларуси будет расти и в 2024 году сравняется с мировой.

 
 
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Потери от уменьшения в РФ экспортной пошлины на нефть составят 420-430 млн долларов.
 
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