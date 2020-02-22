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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 февраля 2020 года)
22.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Темпы роста цен на квартиры остаются высокими пятую неделю подряд. За неделю
Школы
Звычайна людзі шукаюць сабе жыллё па некалькіх параметрах. Перш за ўсё, зразумела, па цане. А вось на другім месцы (асабліва для тых, у каго ёсць дзеці) знаходзіцца наяўнасць школ і дзіцячых садкоў. Сёння бывае складана знайсці не только добрую школу ці гімназію, а нават увогуле хоць якую-небудь школу. Яшчэ большыя праблемы будуць у тых бацькоў, якія хочуць, каб іх дзеці навучаліся на беларускай мове, і імкнуцца купіць кватэру побач з адпаведнымі школамі ці садкамі. У Міжнароджны дзень роднай мовы, мы разам з ТБМ высвятляем, дзе такія школы і садкі ёсць, а таксама спрабуем зразумець, чаму іх так мала. Да таго ж — мы стварылі
Выгодная продажа
Наверное, каждый человек знает, что выгоднее всего покупать новую квартиру на стадии котлована. Цены на этом этапе строительства самые низкие, что позволяет существенно сэкономить. Иначе как можно объяснить поведение людей, которые выстраивались в очереди и сутками дежурили под дверями застройщиков? Есть, конечно, и риск. Построят ли дом вовремя, выполнят ли все обещания? Но многие рискнули. И, как оказалось, не зря. Сейчас дешевые квартиры
Население
Согласно первым данным переписи населения Республики Беларусь 2019 года, в стране проживает 9.413.446, в Минске — 2.018.281 человек. Но в целом число жителей страны
Строительство
Новый жилой комплекс «Монтерей»
В ЖК «Гранд Хаус» «однушки»
«МАПИД» показал,
Минчане
Мы съездили в город-спутник Смолевичи, чтобы узнать,
Земля
20 марта с аукциона разыграют 15 участков с недостроенными домами. Большинство вакантных земельных наделов — в Минском районе, один — возле Кургана Славы.
Деньги
В Минске
Инвестиции
Минск может быть другим. У нас могут появляться современные необычные здания, порой кажущиеся сумасшедшими архитектурные конструкции и ультрамодные жилые комплексы. Что для этого нужно и когда это произойдет? Как привлечь инвесторов в Беларусь и что для этого нужно сделать каждому жителю нашей страны — в
Если вы хотели попробовать себя в сельском хозяйстве или подумывали (а вдруг!) о собственной страусиной ферме — обратите внимание на необычное объявление, которое появилось в базе Realt.by. В настоящий момент недалеко от Мозыря продается готовый бизнес — 4 га огороженной территории, 21 страус и множество хозяйственных построек. Мы узнали, почему владелец экзотической фермы
Законодательство
В этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» эксперты отвечают нашим читателям на вопросы о получении льготного кредита для военнослужащих, приватизации квартиры и дачного участка, а также как стать на очередь для нуждающихся в улучшении жилищных условий после развода. Ответы на них
Регионы
Рынок недвижимости Могилева насыщен предложением, но покупатели стали более разборчивыми. В то же время, при сохраняющихся высоких запросах главным критерием остается цена — люди всегда хотят сэкономить. Как, что и по каким ценам можно сейчас найти в этом областном городе -
Дачи и частные дома
Всего в 6 километрах от МКАД продается коттедж с сюрреалистичным дизайном. Если внешне здание мало примечательно, то на интерьерных снимках можно надолго «зависнуть». Черные потолки, языки пламени, сложно объяснимые артефакты и огромные балки, пронизывающие спальню. Ничего похожего мы еще не встречали —
Коммерческая недвижимость
Кататься на лыжах и сноубордах в Минске можно будет даже летом. В столице
Рынок коммерческих помещений в Гомеле, по словам специалистов, переживает сейчас не лучшие времена. Инвесторы не торопятся приходить в город, малый бизнес зачастую уезжает покорять столицу. Как итог: предложение по офисным площадям значительно превышает спрос, а торговые площадки арендаторы ищут просто с помощью баннеров на зданиях. Мы
Риэлтерский бизнес
На прошлой неделе в Минске прошел мастер-класс от известного российского бизнес-тренера Алексея Гусева «Риэлтер-2020: добейся результата». На своей лекции профессиональный риэлтер из Санкт-Петербурга «жег напалмом»: рассказывал о БДСМ, сыпал анекдотами, призывал агентов быть публичными и не бояться «холодных звонков» («ну, а если уж послали — вернуться оттуда отдохнувшими и с магнитиками»).
Еще два столичных агентства недвижимости
Жилье и инфраструктура
Аукцион по продаже квартир прошел 17 февраля в Минске. На торги было выставлено 9 квартир, находящихся в собственности города, 6 из них
Дизайн и ремонт
Не как у всех. В новой
ЖКХ
До 2023 года под Минском
«Фактически всё, что находится в подъезде, будет ремонтироваться за счет жителей». Внесены изменения в постановления Министерства ЖКХ. Что это изменит,
Офтоп
Правительство
Редакция Realt.by
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