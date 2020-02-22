﻿ Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 февраля 2020 года). 21.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 февраля 2020 года)

22.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Темпы роста цен на квартиры остаются высокими пятую неделю подряд. За неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,7% и составил 1448 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,7%, достигнув максимальной отметки за последний год (1323 $/м2). Однако пока квартиры дорожают лишь в объявлениях: первые данные о сделках в 2020 году не подтвердили рост цен.

Школы

Звычайна людзі шукаюць сабе жыллё па некалькіх параметрах. Перш за ўсё, зразумела, па цане. А вось на другім месцы (асабліва для тых, у каго ёсць дзеці) знаходзіцца наяўнасць школ і дзіцячых садкоў. Сёння бывае складана знайсці не только добрую школу ці гімназію, а нават увогуле хоць якую-небудь школу. Яшчэ большыя праблемы будуць у тых бацькоў, якія хочуць, каб іх дзеці навучаліся на беларускай мове, і імкнуцца купіць кватэру побач з адпаведнымі школамі ці садкамі. У Міжнароджны дзень роднай мовы, мы разам з ТБМ высвятляем, дзе такія школы і садкі ёсць, а таксама спрабуем зразумець, чаму іх так мала. Да таго ж — мы стварылі карту беларускамоўных школ і садкоў у Беларусі.

Выгодная продажа

Наверное, каждый человек знает, что выгоднее всего покупать новую квартиру на стадии котлована. Цены на этом этапе строительства самые низкие, что позволяет существенно сэкономить. Иначе как можно объяснить поведение людей, которые выстраивались в очереди и сутками дежурили под дверями застройщиков? Есть, конечно, и риск. Построят ли дом вовремя, выполнят ли все обещания? Но многие рискнули. И, как оказалось, не зря. Сейчас дешевые квартиры продают не очень дешево.

Население

Согласно первым данным переписи населения Республики Беларусь 2019 года, в стране проживает 9.413.446, в Минске — 2.018.281 человек. Но в целом число жителей страны сократилось.

Строительство

Новый жилой комплекс «Монтерей» активно строится в Лебяжьем напротив ЖК «Олимпик Парк» (срок строительства которого, кстати, продлили). «ТЕНКинвест» начал продавать квартиры в первом доме в Сельхозпоселке. Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 февраля 2020 года)

В ЖК «Гранд Хаус» «однушки» продают от $ 1390 до $ 1470 за «квадрат», машиноместо — от $ 8300. Однако пока не известно, как будет дальше идти строительство этого ЖК. Застройщику, похоже, придется пересматривать проект, потому что Александр Лукашенко решил судьбу Грушевского сквера: «Cтроить так, чтобы сквер не пострадал».

«МАПИД» показал, как будут выглядеть кварталы у «Экспобела» и на Долгиновском тракте. А «СИ-трейдинг» продолжает сроить чуть не снесенный дом в Копище и снова предлагает там квартиры.

Минчане протестуют против уплотнения Каменной Горки и требуют построить в этом районе парк и стадион.

Мы съездили в город-спутник Смолевичи, чтобы узнать, готова ли инфраструктура к «большому заселению» минских очередников.

Земля

20 марта с аукциона разыграют 15 участков с недостроенными домами. Большинство вакантных земельных наделов — в Минском районе, один — возле Кургана Славы. Показываем, как выглядят участки в пределах 15 километров от МКАД.

Деньги

В Минске подешевели чеки «Жилье». Их можно использовать для улучшения жилищных условий.

Инвестиции

Минск может быть другим. У нас могут появляться современные необычные здания, порой кажущиеся сумасшедшими архитектурные конструкции и ультрамодные жилые комплексы. Что для этого нужно и когда это произойдет? Как привлечь инвесторов в Беларусь и что для этого нужно сделать каждому жителю нашей страны — в большом разговоре с архитектором и основателем архитектурной компании «Аверса-групп», председателем ассоциации проектных и строительных организаций при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей Антоном Гарустовичем.

Если вы хотели попробовать себя в сельском хозяйстве или подумывали (а вдруг!) о собственной страусиной ферме — обратите внимание на необычное объявление, которое появилось в базе Realt.by. В настоящий момент недалеко от Мозыря продается готовый бизнес — 4 га огороженной территории, 21 страус и множество хозяйственных построек. Мы узнали, почему владелец экзотической фермы решил продать свое детище.

Законодательство

В этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» эксперты отвечают нашим читателям на вопросы о получении льготного кредита для военнослужащих, приватизации квартиры и дачного участка, а также как стать на очередь для нуждающихся в улучшении жилищных условий после развода. Ответы на них читайте в нашей подборке.

Регионы

Рынок недвижимости Могилева насыщен предложением, но покупатели стали более разборчивыми. В то же время, при сохраняющихся высоких запросах главным критерием остается цена — люди всегда хотят сэкономить. Как, что и по каким ценам можно сейчас найти в этом областном городе - здесь.

Дачи и частные дома

Всего в 6 километрах от МКАД продается коттедж с сюрреалистичным дизайном. Если внешне здание мало примечательно, то на интерьерных снимках можно надолго «зависнуть». Черные потолки, языки пламени, сложно объяснимые артефакты и огромные балки, пронизывающие спальню. Ничего похожего мы еще не встречали — показываем.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 февраля 2020 года)

Коммерческая недвижимость

Кататься на лыжах и сноубордах в Минске можно будет даже летом. В столице может появиться первый в стране крытый лыжный манеж. Но не все этому рады.

Рынок коммерческих помещений в Гомеле, по словам специалистов, переживает сейчас не лучшие времена. Инвесторы не торопятся приходить в город, малый бизнес зачастую уезжает покорять столицу. Как итог: предложение по офисным площадям значительно превышает спрос, а торговые площадки арендаторы ищут просто с помощью баннеров на зданиях. Мы узнали, почему так происходит.

Риэлтерский бизнес

Посмотрите, какие новые агентства недвижимости открылись в регионах.

На прошлой неделе в Минске прошел мастер-класс от известного российского бизнес-тренера Алексея Гусева «Риэлтер-2020: добейся результата». На своей лекции профессиональный риэлтер из Санкт-Петербурга «жег напалмом»: рассказывал о БДСМ, сыпал анекдотами, призывал агентов быть публичными и не бояться «холодных звонков» («ну, а если уж послали — вернуться оттуда отдохнувшими и с магнитиками»). Здесь краткий конспект с мероприятия.

Еще два столичных агентства недвижимости стали авторизованными посредниками.

Жилье и инфраструктура

Аукцион по продаже квартир прошел 17 февраля в Минске. На торги было выставлено 9 квартир, находящихся в собственности города, 6 из них проданы.

Дизайн и ремонт

Не как у всех. В новой подборке — 5 минских квартир, которые отличаются от того, что есть на рынке. Все объекты продаются.

ЖКХ

До 2023 года под Минском построят мусоросжигательный завод: «Из отходов будут получать электрическую и тепловую энергию».

«Фактически всё, что находится в подъезде, будет ремонтироваться за счет жителей». Внесены изменения в постановления Министерства ЖКХ. Что это изменит, читайте тут.

Офтоп

Правительство обязало исполкомы потреблять «нужные объемы» белорусского цемента.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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