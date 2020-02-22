Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 февраля 2020 года)

В ЖК «Гранд Хаус» «однушки» продают от $ 1390 до $ 1470 за «квадрат», машиноместо — от $ 8300. Однако пока не известно, как будет дальше идти строительство этого ЖК. Застройщику, похоже, придется пересматривать проект, потому что Александр Лукашенко решил судьбу Грушевского сквера : «Cтроить так, чтобы сквер не пострадал».

«МАПИД» показал, как будут выглядеть кварталы у «Экспобела» и на Долгиновском тракте. А «СИ-трейдинг» продолжает сроить чуть не снесенный дом в Копище и снова предлагает там квартиры.

Минчане протестуют против уплотнения Каменной Горки и требуют построить в этом районе парк и стадион.

Мы съездили в город-спутник Смолевичи, чтобы узнать, готова ли инфраструктура к «большому заселению» минских очередников.

Земля

20 марта с аукциона разыграют 15 участков с недостроенными домами. Большинство вакантных земельных наделов — в Минском районе, один — возле Кургана Славы. Показываем , как выглядят участки в пределах 15 километров от МКАД.

Деньги

В Минске подешевели чеки «Жилье». Их можно использовать для улучшения жилищных условий.

Инвестиции

Минск может быть другим. У нас могут появляться современные необычные здания, порой кажущиеся сумасшедшими архитектурные конструкции и ультрамодные жилые комплексы. Что для этого нужно и когда это произойдет? Как привлечь инвесторов в Беларусь и что для этого нужно сделать каждому жителю нашей страны — в большом разговоре с архитектором и основателем архитектурной компании «Аверса-групп», председателем ассоциации проектных и строительных организаций при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей Антоном Гарустовичем.

Если вы хотели попробовать себя в сельском хозяйстве или подумывали (а вдруг!) о собственной страусиной ферме — обратите внимание на необычное объявление, которое появилось в базе Realt.by. В настоящий момент недалеко от Мозыря продается готовый бизнес — 4 га огороженной территории, 21 страус и множество хозяйственных построек. Мы узнали, почему владелец экзотической фермы решил продать свое детище .

Законодательство

В этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» эксперты отвечают нашим читателям на вопросы о получении льготного кредита для военнослужащих, приватизации квартиры и дачного участка, а также как стать на очередь для нуждающихся в улучшении жилищных условий после развода. Ответы на них читайте в нашей подборке.

Регионы

Рынок недвижимости Могилева насыщен предложением, но покупатели стали более разборчивыми. В то же время, при сохраняющихся высоких запросах главным критерием остается цена — люди всегда хотят сэкономить. Как, что и по каким ценам можно сейчас найти в этом областном городе - здесь .

Дачи и частные дома