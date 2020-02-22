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Янчевский: объемы работ резидентов ПВТ на внутренний рынок за два года выросли почти втрое

22.02.2020 11:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как высокие технологии повышают рентабельность белорусской промышленности и какие проекты будут востребованы в эпоху Индустрии 4.0? В Парке высоких технологий за круглым столом обсудили вопросы цифровизации национальной экономики. Участие в дискуссии приняли директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский, министр промышленности Беларуси Павел Утюпин и руководители компаний-резидентов ПВТ.


Фото: ПВТ

Сегодня более 200 компаний Парка высоких технологий работают на внутреннем рынке в интересах белорусских предприятий и, как отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский, объемы этой работы за два последних года выросли почти в три раза.

— Парк высоких технологий предлагает белорусским предприятиям широкий спектр цифровых продуктов, необходимых для повышения конкурентноспособности и рентабельности промышленной отрасли — здесь и искусственный интеллект, и дополненная реальность, и облачные решения по интеграции целых отраслей. Обсуждать цифровизацию промышленности важно не только для будущего, но уже и для настоящего нашей страны.

В ходе мероприятия резиденты ПВТ продемонстрировали свои разработки, которые уже успешно используются в белорусской промышленности. Компания Feeling Digital c помощью технологий виртуальной реальности показала этапы сборки 450-тонного самосвала БЕЛАЗ и провела цифровую экскурсию по карьеру.

Основатели проекта VibroBox рассказали о преимуществах «умной» вибродиагностики технического состояния оборудования. Кроме того, были презентованы высокотехнологичные решения, способные в будущем повысить эффективность и значительно упростить работу промышленных предприятий.


Фото: ПВТ

В свою очередь Павел Утюпин подчеркнул, что сотрудничество с Парком высоких технологий — важное направление для Министерства промышленности: «Мы обязаны следовать мировым трендам в производстве той техники, которую продаем. Поэтому предприятия активно занимаются цифровизацией».

 
 
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Как высокие технологии повышают рентабельность белорусской промышленности и какие проекты будут востребованы в эпоху Индустрии 4.0? В ПВТ обсудили вопросы...
 
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