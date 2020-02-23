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«Вы олицетворяете мощь и силу». Лукашенко поздравил защитников отечества

23.02.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Следуя принципам преданности Родине, верности присяге и готовности защищать интересы страны и народа, вы олицетворяете мощь и силу нашего суверенного государства», — говорится в поздравлении президента.

«Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры! Уважаемые ветераны! Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, — сказано в поздравлении. — Следуя принципам преданности Родине, верности присяге и готовности защищать интересы страны и народа, вы олицетворяете мощь и силу нашего суверенного государства.

В год 75-летия Великой Победы мы чтим память офицеров и солдат, отдавших жизнь во имя будущего своего народа. Склоняем голову перед теми, кто пал в бою, исполняя интернациональный долг. Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках и кто сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле.

Убежден, что подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, мужество и героизм воинов-интернационалистов, стремление военнослужащих действующей армии продолжить славные традиции старших поколений являются достойным ориентиром и примером истинного патриотизма для белорусской молодежи.

Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов и мирной службы».

 
 
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«Следуя принципам преданности Родине, верности присяге и готовности защищать интересы страны и народа, вы олицетворяете мощь и силу нашего суверенного...
 
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