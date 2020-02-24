"Люди хотят знать историю квартиры, ее хозяев и не торопятся брать кредит". Павел Астапеня не верит в продажу недвижимости по одному клику

"Покупка квартиры всегда будет требовать определенного консервативного подхода"

- Павел Евгеньевич, потребитель риэлтерских услуг становится все требовательнее и компетентнее. Как работать в таких условиях?

- Начну с того, что, несмотря на то, что мир меняется с невероятной скоростью, риэлтерский бизнес остается весьма консервативным. На мой взгляд, это объясняется тем, что мы имеем дело с самой дорогой материальной ценностью, которой владеет человек. Именно поэтому риэлтерский бизнес никогда не упростится до покупки, образно говоря, пылесоса в интернет-магазине (выбрал – нажал кнопочку – купил). Исходя из стоимости и значимости объекта недвижимости, процедура его приобретения всегда будет требовать определенного консервативного подхода.

Что касается требовательности, то, без сомнения, потребители становятся требовательнее, и это касается не только нашей сферы. Благодаря этому усиливается конкуренция, мы развиваемся, растем и улучшаем качество наших услуг.

Если же говорить о компетентности потребителей, то здесь бы я поспорил. Сомневаюсь, что каждый из тех, кто заявляет о ненужности риэлтеров, ежедневно или хотя бы раз в месяц (или даже раз в год) совершает сделки с недвижимостью. Конечно, человек, который собирается покупать либо продавать квартиру, начинает читать интернет, просматривать форумы, и в какой-то момент ему кажется, что он все знает. Но одно дело, когда советы по продаже дает профессионал, и совсем другое – когда это делает какой-то неизвестный человек на форуме.

- Какие новые требования к риэлтерской услуге предъявляет потребитель?

- В целом, если брать наше законодательство, то никаких новых требований к риэлтерской услуге не появилось. Что, кстати, опять-таки говорит о консервативности нашей сферы. Ведь мы до сих пор живем по указу о риэлтерской деятельности от 2006 года с незначительными изменениями, внесенными в 2013 году.