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Начнут с регионов. В Беларусь приходит новая сеть «жестких» дискаунтеров

24.02.2020 17:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» откроется 25 февраля в Слониме на улице Брестской, 42А. Новый ритейлер, компания, у истоков которой  стоят белорусские бизнесмены c опытом работы в ритейле, планирует потеснить российские сети «Светофор» и «Доброцен».


Фото: пресс-служба компании

Торговая сеть начнет свое развитие с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. После этого «Грошык» может прийти в Минск и областные центры. Магазин в Слониме станет пилотным.

Новый ритейлер позиционирует себя как жесткий дискаунтер. То есть на полках обещают товары по низким ценам за счет сокращения издержек: небольшое количество персонала, ограниченный ассортимент, простое оборудование Торговые залы оформят в стиле минимализма, но обещают, что, к примеру, места для покупателей с детскими колясками хватит.

«Формат „жестких“ дискаунтеров сейчас весьма популярен в Европе. За счет внутренней экономии цены на товары могут быть гораздо ниже, чем в обычных магазинах. Такой же будет и наша стратегия. При этом мы постараемся избежать ошибок других сетей и не забывать о комфорте для покупателя. Низкие цены не отменяют создание хотя бы минимального уюта — это вопрос подхода и заботы о людях», — отмечают в торговой сети «Грошык».

«Грошык» в Слониме предложит около 2000 наименований товаров. Помимо секций бакалеи и напитков, в дискаунтере будут молочная и мясная витрины.

«Ориентиром для нас выступают известные западные сети. А с белорусскими дискаунтерами мы будем сильно конкурировать по цене и внимательно следить за качеством предлагаемых продуктов», — замечают в «Грошыке».

 
Теги: Минск
 
 
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Первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» откроется 25 февраля в Слониме на улице Брестской, 42А. Новый ритейлер планирует потеснить российские сети...
 
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