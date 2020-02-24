«Фурам из Казахстана сложно на границе России и Беларуси». Мясникович встретился с дочкой Назарбаева

Источник материала: Tut.by

Бывший премьер-министр Беларуси и председатель Совета Республики, а ныне глава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович провел переговоры с главой Сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой. Центральной темой встречи стали сложности, с которыми сталкивается бизнес при ведении торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



Фото: senate.parlam.kz

Спикер Верхней палаты отметила, что необходимо планомерно двигаться по устранению барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.

— Несмотря на проводимую работу, препятствия и барьеры не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. На сегодня реестр согласованных препятствий содержит 66 позиций. В свое время этот реестр начинали с 60. Вместо того, чтобы снизить этот показатель, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая все новые и новые барьеры, либо затягивая их устранение, — сказала Назарбаева, слова которой размещены на сайте Сената парламента Казахстана.

Дочь первого президента Казахстана среди основных сложностей, с которыми приходится сталкиваться местному бизнесу, отметила препятствия по доступу казахстанской продукции на рынок России, запреты или ограничения транзита ряда товаров казахстанского производства, несоблюдение принципа электронного декларирования, «закамуфлированные» под техническое регулирование барьеры, когда к ввозу определенных групп товаров применяются разные требования.

Михаил Мясникович обратил внимание на то, что около 25 соглашений и договоров, которые подписаны в рамках Евразийского экономического союза, до сих пор не ратифицированы. Также он отметил, что для решения экономических споров нужно, чтобы у ЕЭК было право обращаться в суд для принятия соответствующих решений и необходимо создание арбитража ЕЭК.

Назарбаева поддержала эту инициативу, отметив, что процедура принятия решений сейчас очень забюрократизирована и растянута во времени.

Кроме того, она указала на существующие проблемы с пересечением казахстанскими водителями большегрузов белорусско-российской границы.

— Это связано с отсутствием на этой границе международного пункта пропуска, что обусловлено действием Союзного государства, но пересекать границу могут только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. На сегодня пропуск казахстанских водителей временно разрешен, однако формально не урегулирован, — отметила Дарига Назарбаева.