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Зарплата белорусов: больше прошлогодней, но меньше декабрьской
25.02.2020 11:26 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Об изменениях в средней номинальной зарплате
По его информации, средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси в январе повысилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 136,5 рубля и составила 1118,1 рубля (против 981,6). Она увеличилась на 7,9%.
Однако в сравнении с декабрем прошлого года этот показатель оказался ниже на 120,6 рубля. В последнем месяце 2019-го в декабре размер средней начисленной зарплаты
В январе 2020 года самая большая зарплата была в Минске (1589,9 рубля) и Минской области (1109,4 рубля).
Размер и рост заработной платы в областях по отношению к январю прошлого года:
Напомним, что в январе 2019 года средняя
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе текущего года, согласно официальной статистике, составила 895,9 рублей, что на 140,7 рублей больше, чем год назад. По экономике в целом увеличение произошло на 136,5 рублей.
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Об изменениях в средней номинальной зарплате сообщает Национальный статис
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