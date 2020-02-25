Зарплата белорусов: больше прошлогодней, но меньше декабрьской

Об изменениях в средней номинальной зарплате сообщает Национальный статистический комитет.

По его информации, средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси в январе повысилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 136,5 рубля и составила 1118,1 рубля (против 981,6). Она увеличилась на 7,9%.

Однако в сравнении с декабрем прошлого года этот показатель оказался ниже на 120,6 рубля. В последнем месяце 2019-го в декабре размер средней начисленной зарплаты равнялся 1238,7 рубля.

В январе 2020 года самая большая зарплата была в Минске (1589,9 рубля) и Минской области (1109,4 рубля).

Размер и рост заработной платы в областях по отношению к январю прошлого года:

В Брестской области – 949,9 рубля (выросла на 8,5%);

Витебской – 947 рублей (больше на 8,7%);

Гомельской – 991 рубль (на 5,9%);

Гродненской – 947,1 рубля (на 7,7%);

Могилевской – 920,4 рубля (на 7,3%).

Напомним, что в январе 2019 года средняя заработная плата по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась сразу на 133,7 бел руб (-12%).

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций в январе текущего года, согласно официальной статистике, составила 895,9 рублей, что на 140,7 рублей больше, чем год назад. По экономике в целом увеличение произошло на 136,5 рублей.