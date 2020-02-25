Владимир Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился более чем на $2 млрд

Источник материала: Вороновская газета





Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси снизился на $2 млрд. 55 млн. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где подводились итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА .

«На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок грязной нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд. 55 млн», — констатировал Владимир Макей.

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