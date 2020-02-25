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Владимир Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился более чем на $2 млрд
25.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси снизился на $2 млрд. 55 млн. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где подводились итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год, передает корреспондент
«На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной. Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок грязной нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд. 55 млн», — констатировал Владимир Макей.
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Владимир Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился более чем на $2 млрд
Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси снизился на $2 млрд. 55 млн. Об этом заявил министр иностранных...
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