V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020» пройдёт в областном центре 24-25 апреля

Источник материала: Полесская правда

V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020» пройдет в областном центре 24-25 апреля. Организаторами выступают Брестский областной исполнительный комитет и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

Место проведения: Брестская областная СДЮШОР по легкой атлетике (Легкоатлетический манеж) г. Брест, ул. Московская, 151.

Брестская областная СДЮШОР по легкой атлетике (Легкоатлетический манеж) г. Брест, ул. Московская, 151. Дата проведения: 24 -25 апреля 2020 года.

24 -25 апреля 2020 года. Регистрацияe участников и подробности на сайте: www.brest-forum.by

V Международный форум-выставка деловых контактов «БРЕСТ-2020» — это современная международная деловая платформа для диалога представителей различных сфер бизнеса, государственных структур, общественных организаций и средств массовой информации, ведения переговоров между предприятиями-производителями, поставщиками и торговыми сетями, инвесторами и соискателями инвестиций.

К посещению мероприятия приглашаются зарубежные компании различных сфер деятельности. Участие в форуме для них – это возможность выхода на рынок Беларуси, исследование конкурентной среды в регионе, получение информации об условиях инвестирования и хозяйствования в Беларуси, комплексного решения широкого спектра маркетинговых задач.

В повестке мероприятия в этом году особое внимание будет уделено сфере услуг, наращиванию экспорта и привлечению внимания инвесторов в таких отраслях экономики как туризм, информационные технологии, транспорт, логистика, строительные услуги, образование и медицина.

Перспективные направления для налаживания международного сотрудничества:

рынок строительных услуг Беларуси сегодня предлагает высококвалифицированных специалистов рабочих, инженерных и иных специальностей, открыт к инновациям и притоку высокотехнологичных решений в сфере строительства, энергосбережения/зеленой энергетики и др.;

услуги белорусских разработчиков программного обеспечения сегодня снискали высокую оценку во всем мире, войдя в топ стран с очень высоким уровнем квалификации IT- кадров;

рынок транспортных и логистических услуг также достаточно высоко развит в регионе благодаря транзитному географическому положению и большому потоку грузоперевозок всеми видами наземного и воздушного транспорта. Кроме того, Беларусь является одним из звеньев Экономического пояса Шелкового Пути и связующим мостом между Евразийским союзом и ЕС, обеспечивая коридор, по которому европейцы могли бы коммуницировать с основными партнерами с Запада и Востока;

принятие ряда законодательных актов как безвизовый въезд от 15 до 30 дней способствовало увеличению туристических потоков, приток инвестиций и значительное улучшение стандартов объектов размещения и отдыха, создания туристической инфраструктуры и активизации данного рынка.

Зарубежные партнеры смогут в случае заинтересованности посетить профильные компании, провести деловые встречи и переговоры в рамках индивидуальных программ пребывания в зависимости от сферы своих интересов.

Кроме того, для заинтересованных компаний-участников на выставке организована специальная зона В2В для проведения переговоров, которые будут проводиться по завершению каждого дня форума-выставки.

В рамках мероприятия состоится подведение итогов Недели инноваций, а также вручение премий Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

Выставочная экспозиция- важная составляющая форума деловых контактов

Основные тематические разделы выставки:

машиностроение, приборостроение, металлургия;

энергетика, в том числе альтернативная;

сельское хозяйство, пищевая, химическая, лёгкая, текстильная, деревообрабатывающая и мебельная промышленность;

строительство и сопутствующие услуги;

строительные материалы и оборудование;

транспортные услуги и логистика;

информационные технологии и телекоммуникации;

консалтинг, банковская и страховая деятельность;

реклама, полиграфия, издательская деятельность и дизайн, туризм, агроусадьбы.

На территории форума-выставки будет размещен специальный стенд “InvestinBrest”. Он позволяет донести максимально полную информацию об условиях ведения бизнеса и инвестирования в Брестскую область до зарубежных участников.

25 апреля состоится Международный туристический форум «BrestTourInvest. BTI-2020», который будет включать в себя несколько основных разделов:

пленарная часть;

панельные дискуссии и презентации;

обучающие семинары и воркшопы;

туристические СМИ, специальные гости и блогеры.

В целях получения максимальной заинтересованности экспонентов будут приглашены белорусские и зарубежные блогеры и специальные гости, которые готовы поделиться личным опытом и знаниями в исследуемой сфере. Будут представлены не только региональные туристические продукты, но и зарубежные продукты и решения в сфере туриндустрии, а также наиболее интересные инвестиционные проекты.

24-25 апреля на площадке форума пройдет 2-й Брестский турнир по роботехнике “SmartRoboFest”, который включает в себя 3 основные части:

Мобильная робототехника (робот, собранный самостоятельно); Робототехника Lego старшая подгруппа; Робототехника Lego младшая подгруппа (кегельринг, боулинг, траектория).