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V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020» пройдёт в областном центре 24-25 апреля
25.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020» пройдет в областном центре 24-25 апреля. Организаторами выступают Брестский областной исполнительный комитет и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.
V Международный форум-выставка деловых контактов «БРЕСТ-2020» — это современная международная деловая платформа для диалога представителей различных сфер бизнеса, государственных структур, общественных организаций и средств массовой информации, ведения переговоров между предприятиями-производителями, поставщиками и торговыми сетями, инвесторами и соискателями инвестиций.
К посещению мероприятия приглашаются зарубежные компании различных сфер деятельности. Участие в форуме для них – это возможность выхода на рынок Беларуси, исследование конкурентной среды в регионе, получение информации об условиях инвестирования и хозяйствования в Беларуси, комплексного решения широкого спектра маркетинговых задач.
В повестке мероприятия в этом году особое внимание будет уделено сфере услуг, наращиванию экспорта и привлечению внимания инвесторов в таких отраслях экономики как туризм, информационные технологии, транспорт, логистика, строительные услуги, образование и медицина.
Перспективные направления для налаживания международного сотрудничества:
Зарубежные партнеры смогут в случае заинтересованности посетить профильные компании, провести деловые встречи и переговоры в рамках индивидуальных программ пребывания в зависимости от сферы своих интересов.
Кроме того, для заинтересованных компаний-участников на выставке организована специальная зона В2В для проведения переговоров, которые будут проводиться по завершению каждого дня форума-выставки.
В рамках мероприятия состоится подведение итогов Недели инноваций, а также вручение премий Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.
Выставочная экспозиция- важная составляющая форума деловых контактов
Основные тематические разделы выставки:
На территории форума-выставки будет размещен специальный стенд “InvestinBrest”. Он позволяет донести максимально полную информацию об условиях ведения бизнеса и инвестирования в Брестскую область до зарубежных участников.
25 апреля состоится Международный туристический форум «BrestTourInvest. BTI-2020», который будет включать в себя несколько основных разделов:
В целях получения максимальной заинтересованности экспонентов будут приглашены белорусские и зарубежные блогеры и специальные гости, которые готовы поделиться личным опытом и знаниями в исследуемой сфере. Будут представлены не только региональные туристические продукты, но и зарубежные продукты и решения в сфере туриндустрии, а также наиболее интересные инвестиционные проекты.
24-25 апреля на площадке форума пройдет 2-й Брестский турнир по роботехнике “SmartRoboFest”, который включает в себя 3 основные части:
По информации
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V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020» пройдёт в областном центре 24-25 апреля
> V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020» пройдет в областном центре 24-25 апреля. Организаторами выступают Брестский областной...
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