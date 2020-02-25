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V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020» пройдёт в областном центре 24-25 апреля

25.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020» пройдёт в областном центре 24-25 апреляV Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020» пройдет в областном центре 24-25 апреля. Организаторами выступают Брестский областной исполнительный комитет и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.

  • Место проведения: Брестская областная СДЮШОР по легкой атлетике (Легкоатлетический манеж) г. Брест, ул. Московская, 151.
  • Дата проведения: 24 -25 апреля 2020 года.
  • Регистрацияe участников и подробности на сайте: www.brest-forum.by

V Международный форум-выставка деловых контактов «БРЕСТ-2020» — это современная международная деловая платформа для диалога представителей различных сфер бизнеса, государственных структур, общественных организаций и средств массовой информации, ведения переговоров между предприятиями-производителями, поставщиками и торговыми сетями, инвесторами и соискателями инвестиций.

К посещению мероприятия приглашаются зарубежные компании различных сфер деятельности. Участие в форуме для них – это возможность выхода на рынок Беларуси, исследование конкурентной среды в регионе, получение информации об условиях инвестирования и хозяйствования в Беларуси, комплексного решения широкого спектра маркетинговых задач.

В повестке мероприятия в этом году особое внимание будет уделено сфере услуг, наращиванию экспорта и привлечению внимания инвесторов в таких отраслях экономики как туризм, информационные технологии, транспорт, логистика, строительные услуги, образование и медицина.

Перспективные направления для налаживания международного сотрудничества:

  • рынок строительных услуг Беларуси сегодня предлагает высококвалифицированных специалистов рабочих, инженерных и иных специальностей,  открыт к инновациям  и  притоку высокотехнологичных решений в сфере строительства, энергосбережения/зеленой энергетики и др.;
  • услуги белорусских разработчиков программного обеспечения сегодня снискали высокую оценку во всем мире, войдя в топ стран с очень высоким уровнем квалификации IT- кадров;
  • рынок транспортных и логистических услуг также достаточно высоко развит в регионе благодаря транзитному географическому положению и большому потоку грузоперевозок всеми видами наземного и воздушного транспорта. Кроме того, Беларусь является одним из звеньев Экономического пояса Шелкового Пути и связующим мостом между Евразийским союзом и ЕС, обеспечивая коридор, по которому европейцы могли бы коммуницировать с основными партнерами с Запада и Востока;
  •  принятие ряда законодательных актов как безвизовый въезд от 15 до 30 дней способствовало увеличению туристических потоков, приток инвестиций и значительное улучшение стандартов объектов размещения и отдыха, создания туристической инфраструктуры и активизации данного рынка.

Зарубежные партнеры смогут  в случае заинтересованности посетить профильные компании, провести деловые встречи и переговоры в рамках индивидуальных программ пребывания в зависимости от сферы своих интересов.

Кроме того, для заинтересованных компаний-участников на выставке организована специальная зона В2В для проведения переговоров, которые будут проводиться по завершению каждого дня форума-выставки.

В рамках мероприятия состоится подведение итогов Недели инноваций, а также вручение премий Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

Выставочная экспозиция- важная составляющая форума деловых контактов

Основные тематические разделы выставки:

  • машиностроение, приборостроение, металлургия;
  • энергетика, в том числе альтернативная;
  • сельское хозяйство, пищевая, химическая, лёгкая, текстильная, деревообрабатывающая и мебельная промышленность;
  • строительство и сопутствующие услуги;
  • строительные материалы и оборудование;
  • транспортные услуги и логистика;
  • информационные технологии и телекоммуникации;
  • консалтинг, банковская и страховая деятельность;
  • реклама, полиграфия, издательская деятельность и дизайн, туризм, агроусадьбы.

На территории форума-выставки будет размещен специальный стенд InvestinBrest”. Он позволяет донести максимально полную информацию об условиях ведения бизнеса и инвестирования в Брестскую область до зарубежных участников.

25 апреля состоится Международный туристический форум «BrestTourInvest. BTI-2020», который будет включать в себя несколько основных разделов:

  • пленарная часть;
  • панельные дискуссии и презентации;
  • обучающие семинары и воркшопы;
  • туристические СМИ, специальные гости и блогеры.

В целях получения максимальной заинтересованности экспонентов будут приглашены белорусские и зарубежные блогеры и специальные гости, которые готовы поделиться личным опытом и знаниями в исследуемой сфере. Будут представлены не только региональные туристические продукты, но и зарубежные продукты и решения в сфере туриндустрии, а также наиболее интересные инвестиционные проекты.

24-25 апреля  на площадке форума пройдет 2-й  Брестский турнир по роботехнике SmartRoboFest, который включает в себя 3 основные части:

  1.        Мобильная робототехника (робот, собранный самостоятельно);
  2.        Робототехника Lego старшая подгруппа;
  3.        Робототехника Lego младшая подгруппа (кегельринг, боулинг, траектория).

По информации сайта Брестского облисполкома

 

 
Теги: Брест
 
 
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> V Международный форум-выставка деловых контактов «Брест-2020» пройдет в областном центре 24-25 апреля. Организаторами выступают Брестский областной...
 
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