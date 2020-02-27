Источник материала: realt.by

УКС Ленинского района Минска предлагает дольщикам купить коммерческие помещения , расположенные на первом этаже жилого дома в микрорайоне Лошица-6 . Стоимость «квадрата» начинается от $1178. Такая информация опубликована в газете «Минский курьер» от 25 февраля.

В проектной декларации указано, что УКС Ленинского района продает 2 административно-торговых помещения, расположенные на первом этаже жилого дома. У помещений есть отдельный вход со стороны улицы.

Стоимость помещений:

Административно-торговое помещение №30 общей площадью 141,6 кв.м. продается за $211 тысяч ($1493 за «квадрат»)

($1493 за «квадрат») Административно-торговое помещение №31 общей площадью 179,9 кв.м. продается за $212 тысяч ($1178 за «квадрат»).

При этом оплата производится в размере 100 % от стоимости объекта долевого строительства в течение 10 дней с момента регистрации договора долевого строительства.

Для сравнения, в микрорайоне Лошица-8.2 Мингорисполком предлагал дольщикам купить коммерческие помещения под магазин или аптеку за 2245 рублей за «квадрат». Административно-торговое помещение №1 общей площадью 152,29 кв.м. обойдется покупателю в 342 тысячи рублей, административно-торговое помещение № 2 общей площадью 117,33 кв.м. стоит 278 тысяч рублей.

При этом УКС «Запад» в Малиновке продает коммерческие помещения на первом этаже жилого дома по 4935 рублей за «квадрат». И, по словам застройщика, спрос среди покупателей к таким объектам довольно высок.