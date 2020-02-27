ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коммерческие помещения в жилом доме в Лошице-6 продаются почти по $1500 за "квадрат"

27.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

УКС Ленинского района Минска предлагает дольщикам купить коммерческие помещения, расположенные на первом этаже жилого дома в микрорайоне Лошица-6. Стоимость «квадрата» начинается от $1178. Такая информация опубликована в газете «Минский курьер» от 25 февраля.

Коммерческие помещения в жилом доме в Лошице-6 продаются почти по 00 за "квадрат"
Фото: июль 2019 года

В проектной декларации указано, что УКС Ленинского района продает 2 административно-торговых помещения, расположенные на первом этаже жилого дома. У помещений есть отдельный вход со стороны улицы.

Стоимость помещений:

  • Административно-торговое помещение №30 общей площадью 141,6 кв.м. продается за $211 тысяч ($1493 за «квадрат»)
  • Административно-торговое помещение №31 общей площадью 179,9 кв.м. продается за $212 тысяч ($1178 за «квадрат»).

При этом оплата производится в размере 100 % от стоимости объекта долевого строительства в течение 10 дней с момента регистрации договора долевого строительства.

Для сравнения, в микрорайоне Лошица-8.2 Мингорисполком предлагал дольщикам купить коммерческие помещения под магазин или аптеку за 2245 рублей за «квадрат». Административно-торговое помещение №1 общей площадью 152,29 кв.м. обойдется покупателю в 342 тысячи рублей, административно-торговое помещение № 2 общей площадью 117,33 кв.м. стоит 278 тысяч рублей. 

При этом УКС «Запад» в Малиновке продает коммерческие помещения на первом этаже жилого дома по 4935 рублей за «квадрат». И, по словам застройщика, спрос среди покупателей к таким объектам довольно высок.

Напомним, летом 2019 года застройщик предлагал купить квартиры в жилых домах в микрорайоне Лошица-6. Тогда стоимость «квадрата» квартир начиналась от $1225.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УКС Ленинского района Минска предлагает дольщикам купить коммерческие помещения, расположенные на первом этаже жилого дома в микрорайоне Лошица-6. Стоимость...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Пока без "Роснефти", но с Азербайджаном». Беларусь объявила новых поставщиков нефти на март
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика