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Коммерческие помещения в жилом доме в Лошице-6 продаются почти по $1500 за "квадрат"
27.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Ленинского района Минска предлагает дольщикам
В проектной декларации указано, что УКС Ленинского района продает 2 административно-торговых помещения, расположенные на первом этаже жилого дома. У помещений есть отдельный вход со стороны улицы.
Стоимость помещений:
При этом оплата производится в размере 100 % от стоимости объекта долевого строительства в течение 10 дней с момента регистрации договора долевого строительства.
Для сравнения, в микрорайоне Лошица-8.2 Мингорисполком
При этом УКС «Запад» в Малиновке
Напомним, летом 2019 года застройщик
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УКС Ленинского района Минска предлагает дольщикам купить коммерческие помещения, расположенные на первом этаже жилого дома в микрорайоне Лошица-6. Стоимость...
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