ОАЦ определил показатели вероятного ущерба национальным интересам

Источник материала: Tut.by

Оперативно-аналитический центр при президенте (ОАЦ) определил показатели уровня вероятного ущерба национальным интересам Беларуси в политической, экономической, социальной, информационной, экологической и иных сферах в случае создания угроз информационной безопасности. Соответствующий приказ был опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 14 марта 2020 года.



Фото: Reuters

Всего определены 17 показателей уровня вероятного ущерба в пяти сферах.

В политической сфере : ущерб репутации Беларуси на международной арене, который приводит к снижению уровня и интенсивности политического диалога и сотрудничества с зарубежными партнерами в двустороннем, региональном либо в глобальном формате и (или) вызывает экономический ущерб, в том числе в виде санкций, удорожания привлекаемых кредитно-финансовых ресурсов, снижения инвестиционной привлекательности страны, затруднений при приобретении или проведении иных операций с лицензионной продукцией и (или) определенными видами товаров;

: ущерб репутации Беларуси на международной арене, который приводит к снижению уровня и интенсивности политического диалога и сотрудничества с зарубежными партнерами в двустороннем, региональном либо в глобальном формате и (или) вызывает экономический ущерб, в том числе в виде санкций, удорожания привлекаемых кредитно-финансовых ресурсов, снижения инвестиционной привлекательности страны, затруднений при приобретении или проведении иных операций с лицензионной продукцией и (или) определенными видами товаров; В экономической сфере : прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, повлекшие экономический ущерб более 100 000 базовых величин (2,7 млн рублей — прим. TUT.BY); невозможность осуществления безналичных межбанковских расчетов в белорусских рублях (на период более двух часов), невозможность осуществления процессинга по операциям в белорусских рублях (на период более двух часов), прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации энергетических объектов, железнодорожного транспорта (более 50% длины БЖД);

: прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, повлекшие экономический ущерб более 100 000 базовых величин (2,7 млн рублей — прим. TUT.BY); невозможность осуществления безналичных межбанковских расчетов в белорусских рублях (на период более двух часов), невозможность осуществления процессинга по операциям в белорусских рублях (на период более двух часов), прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации энергетических объектов, железнодорожного транспорта (более 50% длины БЖД); В социальной сфере : прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения (водо-, газо-, тепло-, энергоснабжение, водоотведение) — в случае, если нарушается обеспечение жизнедеятельности более 50 тыс. человек; несанкционированный доступ к информации о частной жизни физического лица и персональным данным более 500 тыс. человек;

: прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения (водо-, газо-, тепло-, энергоснабжение, водоотведение) — в случае, если нарушается обеспечение жизнедеятельности более 50 тыс. человек; несанкционированный доступ к информации о частной жизни физического лица и персональным данным более 500 тыс. человек; В информационной сфере : отсутствие доступа к государственным печатным, сетевым, телевизионным средствам массовой информации (более чем у 100 тыс. человек); нарушение предоставления операторам электросвязи доступа в интернет;

: отсутствие доступа к государственным печатным, сетевым, телевизионным средствам массовой информации (более чем у 100 тыс. человек); нарушение предоставления операторам электросвязи доступа в интернет; В экологической сфере: прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, обеспечивающего функционирование производства и (или) технологических процессов при осуществлении деятельности, отнесенной к экологически опасной деятельности — если было оказано вредное воздействие на окружающую среду и ущерб составляют более 10 000 базовых величин (270 тысяч рублей — прим. TUT.BY), либо в случае вреда или гибели более чем 100 человек; либо если продолжительность вредного воздействия составила более 12 часов.