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ОАЦ определил показатели вероятного ущерба национальным интересам

27.02.2020 07:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оперативно-аналитический центр при президенте (ОАЦ) определил показатели уровня вероятного ущерба национальным интересам Беларуси в политической, экономической, социальной, информационной, экологической и иных сферах в случае создания угроз информационной безопасности. Соответствующий приказ был опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 14 марта 2020 года.


Фото: Reuters

Всего определены 17 показателей уровня вероятного ущерба в пяти сферах.

  • В политической сфере: ущерб репутации Беларуси на международной арене, который приводит к снижению уровня и интенсивности политического диалога и сотрудничества с зарубежными партнерами в двустороннем, региональном либо в глобальном формате и (или) вызывает экономический ущерб, в том числе в виде санкций, удорожания привлекаемых кредитно-финансовых ресурсов, снижения инвестиционной привлекательности страны, затруднений при приобретении или проведении иных операций с лицензионной продукцией и (или) определенными видами товаров;
  • В экономической сфере: прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, повлекшие экономический ущерб более 100 000 базовых величин (2,7 млн рублей — прим. TUT.BY); невозможность осуществления безналичных межбанковских расчетов в белорусских рублях (на период более двух часов), невозможность осуществления процессинга по операциям в белорусских рублях (на период более двух часов), прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации энергетических объектов, железнодорожного транспорта (более 50% длины БЖД);
  • В социальной сфере: прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения (водо-, газо-, тепло-, энергоснабжение, водоотведение) — в случае, если нарушается обеспечение жизнедеятельности более 50 тыс. человек; несанкционированный доступ к информации о частной жизни физического лица и персональным данным более 500 тыс. человек;
  • В информационной сфере: отсутствие доступа к государственным печатным, сетевым, телевизионным средствам массовой информации (более чем у 100 тыс. человек); нарушение предоставления операторам электросвязи доступа в интернет;
  • В экологической сфере: прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, обеспечивающего функционирование производства и (или) технологических процессов при осуществлении деятельности, отнесенной к экологически опасной деятельности — если было оказано вредное воздействие на окружающую среду и ущерб составляют более 10 000 базовых величин (270 тысяч рублей — прим. TUT.BY), либо в случае вреда или гибели более чем 100 человек; либо если продолжительность вредного воздействия составила более 12 часов.

 
 
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ОАЦ определил показатели уровня вероятного ущерба национальным интересам Беларуси в политической, экономической, социальной, информационной, экологической и...
 
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