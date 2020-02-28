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Диммер KNX для управления освещением умного дома

28.02.2020 11:39 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Линейку оборудования KNX компании Satel пополнил двухканальный диммер KNX-DIM21, который обеспечивает управление группами источников освещения мощностью до 300 ватт на один канал и может работать с резистивной, индуктивной и емкостной нагрузкой. Посредством шины KNX диммер позволяет включать и выключать свет, регулировать его яркость, задавать сценарии освещения. Наряду с диммерами Satel предлагает и другие модули KNX для управления электроэнергией, отоплением и кондиционированием воздуха, вентиляцией, освещением. Поддержка любых типов нагрузки делает диммер KNX универсальным устройством управления освещением в системах автоматизации зданий. Этот модуль может автоматически определять тип нагрузки и плавно регулировать яркость различных источников света, будь-то лампы накаливания, галогенные, компактные люминесцентные лампы либо светодиодные лампы.

Для корректной работы со светодиодными лампами диммер KNX предусматривает возможность обнаружения нагрузки небольшой мощности, порядка 1 ватта. Важно, что KNX-DIM21 позволяет сочетать разные типы нагрузок в рамках групп освещения, подключенных к одному каналу. В частности, можно объединять резистивную нагрузку с индуктивной или резистивную с емкостной.

Быстрая и простая настройка диммера KNX выполняется через интерфейс универсального программного обеспечения ETS, Engineering Tool Software, версии 5.5 и выше, общего для устройств KNX всех производителей. При этом в качестве буфера между компьютером с предустановленным программным обеспечением ETS и шиной KNX компания Satel предлагает использовать фирменный интерфейс KNX-USB.

Который также может работать в режиме отслеживания состояния шины, записывая до 350 тысяч событий в энергонезависимой памяти. Эти данные можно экспортировать в любой момент в формате CSV или XML. Управление памятью интерфейса организовано с помощью программы KNX-USB Soft.

Максимальная нагрузка на каждый из двух независимых каналов диммера KNX составляет 300 ватт. При этом нельзя соединять каналы модуля для увеличения мощности нагрузки и объединять модули между собой с целью запитывания одного модуля от другого.

Стабильная надежная работа KNX-DIM21 обеспечивается поддержкой ряда защитных функций, включая обнаружение отсутствия либо повреждения источника света, перегрузки выходов, перегрева каналов и отслеживание параметров сетевого напряжения. На случай отключения и последующего восстановления питания шины KNX диммер предусматривает настройку реакции для каждого из каналов.

Возможность простой интеграции с системами охранной сигнализации INTEGRA и INTEGRA Plus является конкурентным преимуществом всех KNX устройств Satel. Так, диммер KNX можно настроить на работу в рамках системы охраны и запускать сценарии освещения по событию тревоги.

Управлять таким комплексным решением можно с помощью сенсорной клавиатуры серии INTEGRA или через мобильное приложение INTEGRA CONTROL. При этом удаленно доступны все функции интегрированной системы. Можно поставить и снять объект с охраны, проверить ее состояние или просмотреть память событий, а также диммировать источники света и управлять другими элементами автоматики здания.

www.armosystems.ru
 
 
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Линейку оборудования KNX компании Satel пополнил двухканальный диммер KNX-DIM21, который обеспечивает управление группами источников освещения мощностью до 300 ватт на...
 
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