|
Российский рубль может стать единой валютой в ЕАЭС
28.02.2020 11:44 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Возможность перехода на российский рубль активно обсуждается в Еврокомиссии.
Об этом заявил глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в интервью на телеканале «Беларусь 1».
По его словам, вопрос обсуждается «зачастую конъюнктурно». Мясникович сказал, что планирует встретиться с руководителями центробанков всех стран ЕАЭС. На ней будет идти разговор, в том числе, и о единой валюте. Но будет ли это именно российский рубль, пока не известно.
Мясникович отметил, что все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Россией. Им не хватает рублевой выручки, чтобы рассчитаться за российский импорт. «Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне», — пояснил он.
Глава коллегии ЕЭК подчеркнул: никто не говорит, что переход на российский рубль планируется уже завтра.
«Нам нужно думать о дедолларизации, но при этом из одной проблемы не создать другую», - сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможность перехода на российский рубль активно обсуждается в Еврокомиссии. Об этом заявил глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в интервью на телеканале...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)