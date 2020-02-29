Завтра топливо на автозаправках Беларуси дорожает на 1 копейку

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили в пресс-центре «Белнефтехим», концерн осуществляет регулирование цен на нефтепродукты путем установления предельной максимальной цены. В соответствии с принятыми подходами цены постепенно изменяются не более, чем на 1 копейку в неделю.

В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов США за 1 баррель. С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля концерном с 1 марта 2020 г. на автозаправочных станциях Республики Беларусь устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо:

АИ-92-К5-Евро – 1,73 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 1,83 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,05 руб.,

на дизельное топливо – 1,83 руб.

Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте, – подытожили в концерне.