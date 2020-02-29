ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завтра топливо на автозаправках Беларуси дорожает на 1 копейку

29.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Завтра топливо на автозаправках Беларуси дорожает на 1 копейку
Как сообщили в пресс-центре «Белнефтехим», концерн осуществляет регулирование цен на нефтепродукты путем установления предельной максимальной цены. В соответствии с принятыми подходами цены постепенно изменяются не более, чем на 1 копейку в неделю.

В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов США за 1 баррель. С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля концерном с 1 марта 2020 г. на автозаправочных станциях Республики Беларусь устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо:

  • АИ-92-К5-Евро – 1,73 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,83 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро – 2,05 руб.,
  • на дизельное топливо – 1,83 руб.

Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте, – подытожили в концерне.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Как сообщили в пресс-центре «Белнефтехим», концерн осуществляет регулирование цен на нефтепродукты путем установления предельной максимальной цены. В...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доля доходов Одноклассников от рекламы выросла более чем в 2 раза за пять лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика