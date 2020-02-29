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Завтра топливо на автозаправках Беларуси дорожает на 1 копейку
29.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов США за 1 баррель. С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля концерном с 1 марта 2020 г. на автозаправочных станциях Республики Беларусь устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо:
Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте, – подытожили в концерне.
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> Как сообщили в пресс-центре «Белнефтехим», концерн осуществляет регулирование цен на нефтепродукты путем установления предельной максимальной цены. В...
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