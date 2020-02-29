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Доля доходов Одноклассников от рекламы выросла более чем в 2 раза за пять лет

29.02.2020 12:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Одноклассники подвели итоги 2019 года по монетизации различных направлений и сервисов соцсети. Главным драйвером выручки ОК продолжает оставаться реклама. Доля рекламных доходов соцсети за последние 5 лет выросла вдвое: если в 2014 году реклама занимала порядка 20% доходов, то в 2019 этот сегмент превысил 40% от общей выручки ОК. Самым растущим сегментом стала мобильная реклама — ее доля от общей рекламной выручки в 2019 году превысила 60%.

В 2019 году общее число рекламодателей в Одноклассниках выросло на 33,4% — во многом благодаря запуску новых технологичных рекламных продуктов, развитию платформы ОК для бизнеса и нестандартных механик коммерческих спецпроектов. В частности, интеграции брендов в сервисы виртуальных подарков, звонков и стикеров мотивировали большую аудиторию ОК на взаимодействие друг с другом и приносили рекламодателям до 40 миллионов контактов с потенциальными клиентами за один проект.

За последний год самыми растущими по вложениям в рекламу в ОК сегментами стали фармацевтические компании, FMCG, путешествия, игры и женская одежда. В целом больше всего в продвижение в ОК инвестируют рекламодатели из сегментов e-commerce, FMCG, авто, товаров для красоты и здоровья, банков и других финансовых организаций.

Рекламная модель монетизации в ОК сохраняет высокий потенциал роста. В ближайшие годы, по оценке соцсети, рекламная выручка будет расти в первую очередь благодаря рекламе в ленте новостей — в частности, на мобильных устройствах, и видеорекламе. Этому способствует рост вовлеченности в ленте ОК, увеличение мобильной аудитории социальной сети (рост mobile DAU в России на 11% год к году) и развитие видеоплатформы.

ОК продолжают успешно монетизировать собственный видеоконтент. В 2019 году стартовал третий сезон флагманского шоу «ОК на связи!», а в 4 квартале ОК во второй раз провели свой собственный новогодний эфир, который посмотрели 10 млн уникальных зрителей. Все эти активности вышли в 2019 году на полную самоокупаемость за счет интеграции рекламодателей в контент. Среднее время смотрения видео в ОК за год выросло на 27%. 

Одной из перспективных точек роста рекламной выручки стала работа с малым и средним бизнесом. В 2019 году Одноклассники продолжили расширять возможности для предпринимателей в рамках новой экосистемы внутри социальной сети. В результате доходы от продвижения предпринимателей в ОК выросли в 2,2 раза год к году. В 4 квартале ОК запустили бизнес-профили для предпринимателей, сейчас более 1 млн человек ведут бизнес на своих страницах в соцсети. Кроме того, ОК добавили несколько возможностей для коммуникации между компаниями, авторами контента и их подписчиками и клиентами.

Два других ключевых направления монетизации ОК — доходы от платных сервисов внутри соцсети (IVAS) и игровая платформа — продолжают вносить существенный вклад в выручку. В частности, растут доходы от мобильной игровой платформы ОК. За 2019 год по модели revenue sharing ОК выплатили разработчикам игр на своей платформе более 3,2 млрд рублей за внутриигровые покупки пользователей и размещение рекламы, включая 600 млн рублей для мобильных игр — для них выплаты выросли в 2 раза год к году.

Еще одно перспективное направление монетизации ОК, маркетплейс товаров из Китая, в 2019 году нарастил выручку на 29,4%, суммарное число заказов превысило 4,5 миллионов. При этом маркетплейс сохранил высокий retention пользователей: 42% покупателей совершали повторные покупки через месяц после первого заказа. В 2020 году технологии сервиса будут интегрированы в совместные продукты с AliExpress Russia — СП Mail.ru Group, «МегаФона», РФПИ и Alibaba Group.

 
Теги: Новости
 
 
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Одноклассники подвели итоги 2019 года по монетизации различных направлений и сервисов соцсети. Главным драйвером выручки ОК продолжает оставаться реклама.
 
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