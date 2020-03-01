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Эпидемия коронавируса помогла снизить уровень загрязнения воздуха в Китае

01.03.2020 20:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неожиданное открытие об очищении воздуха в Китае сделало NASA. Его подтверждают снимки уровня загрязнения диоксидом азота со спутника.
Карта: уровень загрязнения воздуха диоксидом азота в Китае

Эпидемия коронавируса помогла снизить уровень загрязнения воздуха в Китае. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило NASA. Агентство опубликовало соответствующие спутниковые снимки, на которых видно снижение уровня диоксида азота в воздухе.

Диоксид азота выделяется автотранспортом, электростанциями и промышленными объектами. По словам ученых NASA, сначала воздух стал чище вблизи Уханя, где началась эпидемия коронавируса. К концу февраля эта тенденция распространилась на всю страну.

Миллионы людей в карантине

NASA отмечает, что в карантин были помещены миллионы людей, это крупнейшая подобная акция в истории человечества. «Это первый раз, когда я вижу столь существенное падение [уровня диоксида азота] на такой большой площади из-за конкретного события», — заявила исследователь качества воздуха в Центре космических полетов Годдарда (Goddard Space Flight Center) при NASA Фей Лю.

Серьезное сокращение вредных выбросов также наблюдалось во время экономического кризиса 2008 года и во время Олимпиады в Пекине. Однако оно было локализовано только вокруг китайской столицы и затем уровень загрязнения снова вырос, отметили в NASA.

 
 
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Диоксид азота выделяется автотранспортом, электростанциями и промышленными объектами. По словам ученых NASA, сначала воздух стал чище вблизи Уханя, где началась...
 
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