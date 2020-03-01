﻿ БЖД планирует в этом году направить на инвестпроекты около Br500 млн. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БЖД планирует в этом году направить на инвестпроекты около Br500 млн

01.03.2020 — Новости Экономики | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

БЖД планирует в этом году направить на инвестпроекты около Br500 млн

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует в 2020 году направить на инвестиционные проекты около Br500 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

«Одним из приоритетных направлений является оптимизация и совершенствование бизнес-процессов на основе внедрения современных цифровых технологий. Особое внимание уделяется внедрению микропроцессорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики. По данным инвестпроектам производится замена устаревших устройств релейной электрической централизации и автоблокировки на микропроцессорные. Эту работу БЖД осуществляет при развитии инфраструктуры и электрификации участков Осиповичи-Жлобин-Гомель, Жлобин-Калинковичи», — рассказали в пресс-центре.

Всего за последние годы Белорусская железная дорога ввела в эксплуатацию микропроцессорную централизацию на 18 станциях. На более 200 км железнодорожных линий произведена замена релейной автоблокировки на микропроцессорную. В настоящее время БЖД завершает работы по внедрению микропроцессорной централизации Калинковичского узла.

Система электрической централизации обеспечивает управление стрелками и светофорами. Она предназначена для управления движением поездов и маневровой работой на станции. Микропроцессорная централизация представляет собой многоуровневую автоматизированную систему, выполняющую такие функции, как техническое диагностирование и мониторинг устройств с определением предотказных состояний, архивирование событий, интеграция с диспетчерской централизацией и другие.

БЕЛТА

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует в 2020 году направить на инвестиционные проекты около Br500 млн, сообщили
 
Новости дня
Новости экономики
 
БЖД планирует направить на инвестпроекты в 2020 году около 500 млн рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика