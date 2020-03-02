«Города-спутники никогда не станут местом, где хочется жить». Что не так с развитием Минской агломерации

Что не так с «золотыми землями»?

Еще во времена БССР опытные архитекторы предсказывали большие проблемы в развитии земель вокруг Минска. А именно – бесконтрольный рост деревень и дачных поселков. Дело в том, что «золотые земли» в административном плане никто не контролирует.

Между МКАД и МКАД-2 живут, в основном, люди, которые работают в столице. Однако самому Минску, как территориально-административной единице со своим управлением до контроля развития «золотых земель» нет дела. А в Минской области, к которой принадлежат эти земли, на это не хватает ресурсов (в основном денежных). И получилось, что деревни вокруг столицы начали жить своей жизнью.

- Еще в школе нас учили, что агломерация – это место жизни, а также территории отдыха и работы людей, которые, самое главное, находятся под одним административно-территориальным управлением. Так поступили практически во всем мире: включили земли вокруг городов под управление городской администрации. То же самое планировали сделать с Минском еще во времена СССР, однако что-то пошло не так, - делится заместитель председателя Белорусского союза архитекторов, член-корреспондент Международной Академии Архитектуры Михаил Гаухфельд. – И это будет всегда, потому что все административно-территориальное деление Беларуси составлено так, что город и область должны конкурировать.