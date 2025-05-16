ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Слепой энтузиазм, подогреваемый громкими заголовками, ведет к пустым тратам и разочарованию». Как бизнесу надо внедрять ИИ, чтобы он принес пользу

16.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Фото: namecheap.com

«В бешеном ритме сегодняшней экономики малый бизнес больше не задается вопросом, внедрять ли искусственный интеллект. Предприниматели подсчитывают, сколько денег и часов ИИ может сэкономить или заработать», — говорит основатель и CEO 8Digital Максим Драница, который в последние пару лет занимается исключительно внедрением ИИ в операционную ДНК малых и средних предприятий (всего более 50 проектов). А исследование Snowflake 2024 года показало, что 92% первых пользователей ИИ уже окупили свои инвестиции, при этом каждый потраченный доллар принес 1,41 доллара прибыли. При этом, очень важно понимать, зачем компания делает это: 54% компаний испытывают трудности с определением того, где ИИ действительно может сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Максим в преддверии «AI DAY_CONFERENCE» рассказал «Про бизнес», почему важно не гнаться за трендами, а думать о реальном результате.

Генеральный партнер события — МТС
Инфраструктурный партнер события — hoster.by


Максим Драница
Ооснователь и CEO 8Digital

«ИИ терпит неудачу, когда его внедряют ради моды»

— Искусственный интеллект может быть мощным двигателем роста, способным вывести малый бизнес на новый уровень. Он сокращает затраты, ускоряет процессы и открывает возможности, о которых еще недавно компании могли только мечтать — от мгновенных ответов клиентам до автоматизации сложных логистических задач. Но ИИ терпит неудачу, когда его внедряют ради моды. Слепой энтузиазм, подогреваемый громкими заголовками, ведет к пустым тратам и разочарованию. Малый бизнес, у которого каждый рубль на счету, не может позволить себе такие ошибки. Чтобы ИИ стал не дорогой игрушкой, а конкурентным преимуществом, нужно подойти к его внедрению с холодной головой и четким планом.

Первый шаг — это не покупка инструмента, а консалтинг. Внешние эксперты помогают разобраться, где ИИ принесет реальную пользу: автоматизация клиентской поддержки, оптимизация логистики или ускорение найма. Без этого бизнес рискует вложиться в решения, которые не решают его проблем. Мы, например, всегда начинаем с разговора, а не с кодинга.

Не менее важен глубокий анализ внутренних процессов. ИИ работает только там, где есть четко описанные задачи и качественные данные. Например, чат-бот не поможет, если в компании нет структурированного каталога товаров или истории клиентских запросов. А база знаний бесполезна, если инструкции устарели. Аудит процессов — это не формальность, а фундамент, который определяет, окупятся ли вложения. Разберите свои узкие места на части. ИИ эффективен, когда вы знаете, что именно хотите починить.

Ключ к успеху — подготовка команды. Сотрудники, которые понимают основы ИИ, не боятся его, а видят в нем помощника. Простое обучение — как работает чат-бот, что такое база знаний или как ИИ анализирует резюме — снижает сопротивление переменам и ускоряет внедрение. Если ваш менеджер думает, что ИИ отберет его работу, вы уже проиграли. Обучение сотрудников — часть процесса, потому что технология без людей не работает.


Фото: 42clouds.com

Для малого бизнеса, где ресурсы ограничены, эти шаги превращают ИИ из риска в возможность. Начинать можно с малого: автоматизировать ответы клиентам или упростить рутинный учет. Главное — измерять результат и масштабировать успех. ИИ — это не про революцию за один день. Это про то, как делать ваш бизнес чуть лучше ежедневно. В мире, где время и деньги конечный ресурс, такой подход — это не просто стратегия, а философия выживания.

Вот пять реальных примеров, в которых решения ИИ преобразовали малый бизнес.

Кейс 1. Чат-бот, который никогда не спит

Для интернет-магазина одежды запросы клиентов были одновременно спасательным кругом и логистическим кошмаром. С 200−300 ежедневными сообщениями, заполонившими их веб-сайт, социальные сети и торговые площадки вроде Ozon, команда поддержки компании из двух человек тонула. «Мы теряли клиентов, потому что не могли реагировать достаточно быстро», — признался владелец. Среднее время ответа составляло 12 часов, и 15% запросов оставались без ответа, что обходилось примерно в $ 7000 потерянных продаж ежемесячно.

Чат-бот на базе искусственного интеллекта, интегрированный на сайте ритейлера, в Telegram и WhatsApp, обучали на каталоге продукции компании, часто задаваемых вопросах и прошлых взаимодействиях с клиентами. Он смог обрабатывать 80% запросов — отслеживание заказов, вопросы по размерам, политика возврата — без вмешательства человека. В сложных случаях он легко перешел к агенту-человеку, регистрируя взаимодействие для будущего обучения.

В течение трех месяцев чат-бот сократил среднее время ответа до 30 секунд, повысив удовлетворенность клиентов на 25% (измерено с помощью опросов после взаимодействия). Нагрузка на службу поддержки снизилась на 60%, что позволило им сосредоточиться на более важных задачах, таких как дополнительные продажи и обработка эскалаций. Ежемесячные продажи выросли на $ 9000 долларов, что напрямую связано с более быстрыми ответами и меньшим количеством брошенных корзин. А содержание бота тянет только ежемесячную плату за хостинг в размере $ 200.

Ключевой вывод: ИИ-боты не только экономят время, но и удерживают клиентов. Однако им нужны чистые данные и регулярная настройка, чтобы ответы не звучали слишком формально. Важно понимать, в какой сфере их применение будет наиболее выгодным, и помнить, что ИИ скорее консультирует, чем напрямую продает.

Кейс 2. База знаний компании, расширяющая возможности сотрудников

Региональная сеть кофеен с 15 точками столкнулась с постоянной проблемой: высокая текучесть кадров и непоследовательное обучение. Новым бариста требовались недели, чтобы освоить меню, оборудование и протоколы обслуживания клиентов, что приводило к ошибкам в заказах и разочарованию клиентов. Обучение одного сотрудника обходилось в 15 тысяч RUB ($ 150), годовые затраты на печатные инструкции и тренинги составляли примерно 300 тысяч RUB ($ 3000).

В итоге создали базу знаний на основе ИИ, доступную через мобильное приложение. Система поглощала учебные материалы компании — рецепты, стандартные операционные процедуры и видео — и использовала генеративную модель ИИ для создания поискового диалогового интерфейса. Сотрудники могли задавать вопросы, например, «Как очистить кофемашину?» или «Что в флэт уайт?», и получать мгновенные точные ответы. ИИ также отмечал пробелы в знаниях, побуждая менеджеров обновлять устаревшие разделы.

Время обучения новых сотрудников сократилось с трех недель до одной. Точность заказов повысилась на 20%, что сократило расходы и жалобы клиентов. База знаний также сократила расходы на адаптацию на 70%. Сотрудники сообщили о большей уверенности, а 85% оценили приложение как «чрезвычайно полезное» во внутренних опросах.

Ключевой вывод: база знаний ИИ может быть в роли динамического наставника, который масштабируется вместе с вашим бизнесом. Регулярные обновления контента имеют решающее значение для поддержания его актуальности.

Кейс 3. Классификация товаров для логистики

Небольшая логистическая фирма, специализирующаяся на трансграничной торговле, боролась с классификацией товаров в системе ТНВЭД. Неправильная классификация приводила к задержкам на таможне, штрафам (в среднем $ 5000 за инцидент) и разочарованию клиентов. Три менеджера по логистике фирмы тратили около 10 часов в неделю на изучение кодов.

Инструмент ИИ стал сопоставлять описания продуктов с базой данных кодов ТНВЭД. Используя машинное обучение, система анализировала детали товара — материалы, размеры, использование, маршрут следования — и предлагала наиболее вероятный код с точностью 95% и требования к грузу на пути следования. Она также отмечала потенциальные ошибки и предоставляла обоснования, что снижало необходимость в ручных проверках.


Фото: workspace.ru

Инструмент сократил время классификации до 30 минут на партию, сэкономив 9,5 часов в неделю. Годовые затраты на рабочую силу снизились на $ 5500, а штрафы упали почти до нуля, сэкономив дополнительно $ 20 тысяч. Удовлетворенность клиентов возросла, а своевременные поставки увеличились на 15%. Фирма реинвестировала эти сэкономленные средства в маркетинг, обеспечив два новых контракта на сумму $ 50 тысяч в год.

Ключевой вывод: понимание, какой именно процесс стоит передать ИИ, помогает экономить компании немалые деньги.

Кейс 4. Автоматизация найма для HR

В маркетинговом агентстве с 50 сотрудниками HR-отдел тонул в рутине. Из-за текучки и роста компании ежемесячно открывалось 5−10 вакансий — дизайнеры, копирайтеры, менеджеры проектов. Обработка 200−300 резюме занимала 100 часов в месяц, а задержки в найме обходились в $ 5000 ежемесячных потерь из-за упущенных проектов.

ИИ-инструмент для анализа резюме интегрировали с системой агентства. На основе обработки естественного языка (NLP) он оценивал кандидатов по навыкам, опыту и соответствию корпоративной культуре, проверяя портфолио и профили LinkedIn на достоверность. Лучшие 10% резюме отправлялись HR-менеджеру для финальной проверки.

Инструмент сократил время обработки резюме до 10 часов в месяц, экономя 90 часов. Задержки найма снизились на 80%. Качество найма выросло: 90% новичков получили оценку «превосходит ожидания» через полгода против 70% ранее. Годовая экономия составила $ 24 тысячи.

Ключевой вывод: ИИ ускоряет HR, но нуждается в четких критериях, чтобы избежать пропуска достойных резюме. От человеческого контроля в таких процессах уйти на данный момент невозможно.

Кейс 5. Автоматизация контента

Небольшой бренд электронной коммерции, продающий экологически чистые товары для дома, столкнулся с проблемой генерации контента. При наличии 500 товаров на их веб-сайте и торговых площадках вроде Wildberries создание описаний, постов в социальных сетях перегружало их единственного маркетолога. Аутсорсинг контента обходился в $ 2000 в месяц, что съедало маржу.

Генеративный инструмент ИИ, предназначенный для автоматизации контента, обучили на руководстве по стилю бренда и самых эффективных постах. В итоге ИИ за считанные секунды сгенерировал описания продуктов, подписи в Instagram и на торговых площадках. Он также оптимизировал описание для SEO, повышая релевантность для поисковых систем. Маркетолог просто просматривал результаты, тратя на это 10% от того времени, что он тратил раньше.

Расходы на создание контента снизились до $ 300 в месяц (подписка на инструмент и время макретолога), что позволило сэкономить $ 1700. Органический трафик на сайт вырос на 30%. Вовлеченность в социальные сети удвоилась, а посты, созданные с помощью ИИ, достигли на 25% более высоких показателей кликабельности.

Ключевой вывод: теперь маркетолог сосредоточен на стратегии, а не на рутинной работе.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В бешеном ритме сегодняшней экономики малый бизнес больше не задается вопросом, внедрять ли искусственный интеллект. Предприниматели подсчитывают, сколько...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это не только демотивирует команду, но и съедает львиную долю времени самого руководителя». Советы опытного предпринимателя об отказе от микроменеджмента
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика