Разъяснили нюансы в системе оплаты труда бюджетников

Источник материала: Ивьевский край

24 февраля руководители и специалисты бюджетных организаций района приняли участие в семинаре-совещании в режиме видеоконференции на тему "Разъяснение проблемных вопросов, возникающих при начислении заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с Указом Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27".

На актуальные вопросы ответили начальник главного управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Юрий Иосифович Пюрко и заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Татьяна Анатольевна Лукьянчикова.

Во время видеоконференции было отмечено, что работа в трудовых коллективах по разъяснению новой системы оплаты труда будет продолжена.









П. КЁЛЕР.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.