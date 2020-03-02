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Разъяснили нюансы в системе оплаты труда бюджетников

02.03.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

24 февраля руководители и специалисты бюджетных организаций района приняли участие в семинаре-совещании в режиме видеоконференции на тему "Разъяснение проблемных вопросов, возникающих при начислении заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с Указом Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27".
На актуальные вопросы ответили начальник главного управления труда и заработной платы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Юрий Иосифович Пюрко и заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Татьяна Анатольевна Лукьянчикова.
Во время видеоконференции было отмечено, что работа в трудовых коллективах по разъяснению новой системы оплаты труда будет продолжена.

Разъяснили нюансы в системе оплаты труда бюджетников

Разъяснили нюансы в системе оплаты труда бюджетников

П. КЁЛЕР.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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24 февраля руководители и специалисты бюджетных организаций района приняли участие в семинаре-совещании в режиме видеоконференции на тему...
 
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