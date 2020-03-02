Власти Беларуси хотели бы заключить долгосрочный контракт на поставку азербайджанской нефти

Источник материала: Tut.by

Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым. Видео вступительной речи опубликовала в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.



Фото: trend.az

— В условиях продолжения налогового маневра к 2024 году цена на российскую нефть для Беларуси будет рыночной. Без альтернативных поставок нефти нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси. Мы находимся в поиске надежных партнеров, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. Как показывает практика, Socar может быть надежным партнером. Поэтому Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса — Броды — Мозырь, — сказал Румас.

При этом он подчеркнул, что Беларусь «не собираемся на данном этапе полностью исключать поставки российский нефти, а просто обязаны диверсифицировать поставки до определенного уровня».

Недавно Socar и «Белнефтехим» согласовали поставку двух танкеров нефти через Украину на Мозырский НПЗ. Первая партия объемом 85 тысяч тонн будет отгружена из турецкого терминала в Джейхане 5−6 марта. 20 марта из грузинского порта Супса уйдет второй танкер с нефтью. Поставки будут осуществляться с территории Украины по нефтепроводу Одесса — Броды.

Джейхан расположен на берегу Средиземного моря, туда приходит нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Далее танкеру придется обогнуть Турцию и пройти через проливы Босфор и Дарданеллы в Черное море. В терминале под Одессой нефть попадет в трубопровод до Бродов, а в этом городе Львовской области Украины уже есть стыковка с «Дружбой». По второму танкеру логистика будет проще: порт Супса расположен в Грузии на берегу Черного моря.

Беларусь уже покупала нефть у Азербайджана в 2011 и 2016 годах. Белорусская нефтяная компания реализовывала нефтепродукты через товаропроводящую сеть Socar. В настоящее время специалисты азербайджанской компании проводят строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ.

Сергей Румас сказал, что с учетом большого опыта Socar в строительной сфере и работы на Мозырском НПЗ белорусская сторона заинтересована в присутствии высококвалифицированных трудовых ресурсов азербайджанской компании на строительстве других крупных инвестиционных проектов в Беларуси.