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Заслон импорту и шах российским АЗС. В Беларуси ставки акцизов на топливо повышены в 4 раза

04.03.2020 00:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси ставки акцизов на бензин и дизтопливо с 1 марта 2020 года повышены в четыре раза. Такое решение закреплено указом № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо».


Стоит отметить, что с 1 января 2020 года акцизы на бензин были повышены на 10,6−18,2%, на дизтопливо — на 24,6−33,2% в зависимости от их вида.

Сейчас ставка акциза на автобензин, не соответствующий классу 5, выросла до 1924,32 рубля за 1 тонну; на бензин класса 5 — до 1194,36 рублей за 1 тонну; на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, — до 932,2 рубля за 1 тонну; на дизтопливо класса 5 — до 737,32 рубля за 1 тонну.

Однако для некоторых плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. То есть ставки, по сути, не повышены «в целях недопущения роста розничных цен». Льготный коэффициент применяется плательщиками акцизов при реализации топлива, произведенного в Беларуси, в том числе, из давальческого сырья, при условии их профильной деятельности, продаже не менее 50 тыс. тонн топлива за предыдущий период и реализации инвестпроекта по модернизации нефтеперерабатывающего завода, говорится в указе. То есть новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ получили преференции, чтобы у них перерабатывали сырье и покупали топливо.

По информации пресс-службы президента, указ направлен «на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме».

Возможность переработки нефти на давальческих условиях для действующей в Беларуси сети АЗС российских нефтяных компаний госконцерн «Белнефтехим» стал обсуждать после того, как в феврале ряд заправок «Лукойла» ввели ограничения на продажу топлива в одни руки. Лимит просуществовал около суток. Однако вскоре «Газпром нефть» также сообщила о перебоях с отгрузкой нефтепродуктов на АЗС с белорусских НПЗ. В итоге решили купить и привезти топливо из Польши или стран Балтии, поскольку из РФ поставки нефтепродуктов ограничены.

Позже «Белнефтехим» предложил российским компаниям давальческую схему поставок нефти по формуле 20 на 80, то есть они могли бы поставлять в Беларусь нефть без премии, забирая себе пятую часть объема поставки на давальческую переработку и соответственно загрузку своих АЗС. Однако особого энтузиазма данное предложение у россиян тогда не вызвало.

С начала 2020 года пять крупнейших российских нефтяных компаний («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть») не поставляют сырье для переработки в Беларусь. При этом 4 компании имеют в Беларуси свои заправки. Яблоко раздора — размер премии. Минск считает нецелесообразным платить премию поставщикам в условиях удорожания российской нефти в связи с реализацией налогового маневра.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси ставки акцизов на бензин и дизтопливо с 1 марта 2020 года повышены в четыре раза. Такое решение закреплено указом № 84 «Об акцизах на автомобильное...
 
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