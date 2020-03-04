Нуждающимся — все стройки Минска? Еще 202 квартиры в Лошице-8.1 продает УКС Мингорисполкома

Всего продаются: 57 однокомнатных, 57 двухкомнатных, 18 трехкомнатных.

Стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве на дату опубликования проектной декларации составляет:

— для нормируемой площади — 1 266,69 рубля.

— для площади, превышающей нормируемую, — 1 494,08 рубля.

Кроме того, дольщики оплачивают индексацию, начисленную на собственные средства застройщика, направленные на строительство до начала привлечения средств дольщиков, в соответствии с пунктом 5 Положения о долевом строительстве, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 No 263.

Начало строительства жилого дома — 31 января 2020 года. Планируемый срок ввода жилого дома — 16 апреля 2021 года.