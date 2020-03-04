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Нуждающимся — все стройки Минска? Еще 202 квартиры в Лошице-8.1 продает УКС Мингорисполкома
04.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера в газете «Минский курьер» была опубликована проектная декларация на 2 жилых дома в микрорайоне Лошица-8.1.
Две проектные декларации касаются двух жилых домов в микрорайоне Лошица-8.1. Застройщиком выступает УКС Мингорисполкома.
Первый объект — это 19-этажный одноподъездный панельный дом на 132 квартиры. Здание с техническим подпольем и теплым техническим чердаком. На первом этаже расположено помещение товарищества собственников с изолированным от жилой части наружным входом.
Также квартирах выполняются следующие отделочные работы:
Всего продаются: 57 однокомнатных, 57 двухкомнатных, 18 трехкомнатных.
Стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве на дату опубликования проектной декларации составляет:
— для нормируемой площади — 1 266,69 рубля.
— для площади, превышающей нормируемую, — 1 494,08 рубля.
Кроме того, дольщики оплачивают индексацию, начисленную на собственные средства застройщика, направленные на строительство до начала привлечения средств дольщиков, в соответствии с пунктом 5 Положения о долевом строительстве, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 No 263.
Начало строительства жилого дома — 31 января 2020 года. Планируемый срок ввода жилого дома — 16 апреля 2021 года.
Второй объект — 9-этажный двухсекционный 70-квартирный крупнопанельный жилой дом № 3 по генплану. Здание с техническим подпольем и теплым чердаком. Внутренние стены выполняются из железобетонных панелей толщиной 140 мм, перегородки межкомнатные — сборные железобетонные толщиной 70 мм и 100 мм. Под лоджиями 1-го этажа размещаются погреба.
Также квартирах выполняются следующие отделочные работы:
Предусмотрена установка в 69 квартирах газовых плит, в 1 квартире — электроплита.
Всего продается: 34 двухкомнатных, 34 трехкомнатных, 1 четырехкомнатная, 1 пятикомнатная квартира.
Стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве на дату опубликования проектной декларации составляет:
— для нормируемой площади — 1187,74 рубля.
— для площади, превышающей нормируемую, — 1399,12 рубля.
Начало строительства жилого дома — 24 января 2020 года. Планируемый срок ввода — 24 сентября 2020 года.
Напомним, не так давно УКС Фрунзенского района
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Вчера в газете «Минский курьер» была опубликована проектная декларация на 2 жилых дома в микрорайоне Лошица-8.1. Купить квартиру в новостройках могут только...
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