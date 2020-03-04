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Нуждающимся — все стройки Минска? Еще 202 квартиры в Лошице-8.1 продает УКС Мингорисполкома

04.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера в газете «Минский курьер» была опубликована проектная декларация на 2 жилых дома в микрорайоне Лошица-8.1. Купить квартиру в новостройках могут только нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Стоимость 1 кв.м. нормируемой площади для квартир с внутренней отделкой — от 1187 рублей, всего в продаже 202 объекта. 

Нуждающимся — все стройки Минска? Еще 202 квартиры в Лошице-8.1 продает УКС Мингорисполкома
Фото использовано для иллюстрации

Две проектные декларации касаются двух жилых домов в микрорайоне Лошица-8.1. Застройщиком выступает УКС Мингорисполкома. 

Первый объект — это 19-этажный одноподъездный панельный дом на 132 квартиры. Здание с техническим подпольем и теплым техническим чердаком. На первом этаже расположено помещение товарищества собственников с изолированным от жилой части наружным входом. 

Также квартирах выполняются следующие отделочные работы:

  • внутренняя отделка: в жилых комнатах, коридоре, кухне потолки будут покрашены акриловой краской, стены и перегородки — оклеены обоями. На полу предусмотрен линолеум на теплоизолирующей основе. В санузлах потолок и стены — водно-дисперсионная акриловая краска, покрытие полов — керамическая плитка.
  • наружная отделка: стены — фактурное покрытие акриловым составом, оконные блоки — из ПВХ-профиля двухкамерные стеклопакеты, оснащенные детскими замками безопасности.

Всего продаются: 57 однокомнатных, 57 двухкомнатных, 18 трехкомнатных.

Стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве на дату опубликования проектной декларации составляет:

— для нормируемой площади — 1 266,69 рубля.

— для площади, превышающей нормируемую, — 1 494,08 рубля.

Кроме того, дольщики оплачивают индексацию, начисленную на собственные средства застройщика, направленные на строительство до начала привлечения средств дольщиков, в соответствии с пунктом 5 Положения о долевом строительстве, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 No 263.

Начало строительства жилого дома — 31 января 2020 года. Планируемый срок ввода жилого дома — 16 апреля 2021 года.

Нуждающимся — все стройки Минска? Еще 202 квартиры в Лошице-8.1 продает УКС Мингорисполкома
Фото использовано для иллюстрации

Второй объект — 9-этажный двухсекционный 70-квартирный крупнопанельный жилой дом № 3 по генплану. Здание с техническим подпольем и теплым чердаком. Внутренние стены выполняются из железобетонных панелей толщиной 140 мм, перегородки межкомнатные — сборные железобетонные толщиной 70 мм и 100 мм. Под лоджиями 1-го этажа размещаются погреба.

Также квартирах выполняются следующие отделочные работы:

  • внутренняя отделка: в жилых комнатах, коридоре, кухне потолки будут покрашены акриловой краской, стены и перегородки — оклеены обоями. На полу предусмотрен линолеум на теплоизолирующей основе. В санузлах потолок и стены — водно-дисперсионная акриловая краска, покрытие полов — керамическая плитка.
  • наружная отделка: поверхности наружных стен, цоколя, экранов лоджий — фактурная окраска водно-дисперсионной акриловой краской. Оконные блоки, блоки балконных дверей, элементы остекления лоджий—из ПВХ-профиля. Под лоджиями 1-го этажа устраиваются погреба. Оконные блоки оснащены детскими замками безопасности.

Предусмотрена установка в 69 квартирах газовых плит, в 1 квартире — электроплита.

Всего продается: 34 двухкомнатных, 34 трехкомнатных, 1 четырехкомнатная, 1 пятикомнатная квартира.

Стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве на дату опубликования проектной декларации составляет:

— для нормируемой площади — 1187,74 рубля.

— для площади, превышающей нормируемую, — 1399,12 рубля.

Начало строительства жилого дома — 24 января 2020 года. Планируемый срок ввода — 24 сентября 2020 года.

Напомним, не так давно УКС Фрунзенского района предложил нуждающимся в улучшении жилищных условий 296 квартир в Сухарево. Стоимость квадрата нормируемой площади — от 1089 рублей.

Нуждающимся — все стройки Минска? Еще 202 квартиры в Лошице-8.1 продает УКС Мингорисполкома
Фото использовано для иллюстрации

 
Теги: Могилев
 
 
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Вчера в газете «Минский курьер» была опубликована проектная декларация на 2 жилых дома в микрорайоне Лошица-8.1. Купить квартиру в новостройках могут только...
 
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