Для губернатора РФ флаги повесили, для Помпео - нет. Как используют атрибуты официальных визитов

Источник материала: Tut.by

В середине февраля на проспекте Победителей в Минске в честь визита губернатора Архангельской области Игоря Орлова развесили российские флаги. За две недели до этого в Минск прилетал третий человек в США — госсекретарь Майкл Помпео, и ни одного американского флага в городе не было, хотя визит был фактически историческим — госсекретари США не прилетали в Беларусь с 1994 года.

TUT.BY разбирался, кто принимает решение, вывешивать флаги или нет, зависит ли это от статуса гостя и в каких случаях подают обед.



18 февраля 2020 года. Фото от читателя TUT.BY

В 1994 году в Минск с официальным визитом прилетал президент США Билл Клинтон, и по всей столице были развешаны два флага: тогда еще государственный флаг Беларуси бело-красно-белый и американский.



Фото: Reuters

Визит носил официальный статус, поэтому и американские флаги висели вдоль всего проспекта Независимости — по маршруту следования кортежа Клинтона. Именно от статуса визита — рабочий он или официальный — зависит протокольное сопровождение и его атрибуты.

— Флаги по маршруту следования вывешиваются только во время официальных визитов. Если говорить исключительно с протокольной точки зрения, то для официального статуса визита есть несколько неотъемлемых элементов: первый — возложение цветов к местам и памятникам, которые для нас имеют святой в историческом контексте характер. До ремонта на площади Победы цветы возлагали там, сейчас это делается у Стеллы. Второй элемент официального визита — подписание международных документов. В случае, если один из этих критериев не выполняется, визит, как правило, носит рабочий характер и тогда флаги по городу не вывешиваются, — рассказал TUT.BY глава Службы Государственного протокола МИД Юрий Ярошевич.

Статус визита определяется совместно с приезжающей стороной. При этом учитывается программа визита, состояние отношений Беларуси со страной, из которой едет гость и, конечно, уровень государственного статуса приезжающего. Но при этом не всегда визиты высших должностных лиц — президента и премьер-министра — имеют официальный статус. Отдельный визит главы государства или правительства для решения конкретного рабочего вопроса, даже если в программе встреча с президентом или премьером, может быть просто рабочим.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Например, Владимир Путин и другие главы государств и правительств приезжали в прошлом году в Минск на Европейские игры. Это были рабочие визиты для посещения игр. Но было и исключение — в те дни в Минск с официальным визитом прилетал президент Таджикистана. И сначала у него была программа официального визита, а потом он остался на церемонию открытия Евроигр. Поэтому, если кто помнит, в Минске тогда висели флаги Таджикистана, — говорит Ярошевич.

Официальный или рабочий обед может быть предусмотрен, вне зависимости от статуса визита. Правда, не все соглашаются на него. Например, в 1994 году Билл Клинтон, будучи в Минске, от официального обеда отказался. И между переговорами, подписанием документов и даже в автомобиле перекусывал «ссобойкой»: бутербродами и кофе, которые привез с собой.

— Вывод напрашивался однозначный: американское руководство боялось разделить с нами, образно говоря, чернобыльские хлеб и соль, — писал в своей книге экс-министр иностранных дел Беларуси Петр Кравченко.

Госсекретарь США Майкл Помпео в Минске тоже не обедал, а диетическую Coca-Cola, фото которой опубликовал Телеграм-канал «Пул Первого», говорят, специально заказывали, так как в Минске такой нет.



Фото: «Пул Первого»