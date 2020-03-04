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МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ ОТМЕНЯТ. А ЧТО ВЗАМЕН?

04.03.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

Как сообщается в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2020 год, размещенном на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований, данное нововведение связано со стремлением государственных органов установить единый критерий при формировании и реализации политики государства при регулировании уровня жизни и осуществлении мер социальной защиты населения.

После упразднения минимального потребительского бюджета все выплаты и условия предоставления отдельных форм государственной помощи, привязанных к этой величине, будут устанавливаться в соответствии с бюджетом прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп.

Обращаем внимание, что минимальный потребительский бюджет не следует путать с бюджетом прожиточного минимума – суммой, необходимой человеку для удовлетворения своих потребностей. Так, с 1 февраля утвержденный белорусским законодательством бюджет прожиточного минимума составляет 239,87 рубля.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально постановлением Минтруда и социальной защиты Республики Беларусь в ценах последнего месяца квартала для различных групп населения с учетом их трудоспособности, возраста и семейного положения. С 1 февраля 2020 года минимальный потребительский бюджет для белорусов трудоспособного возраста составляет 479,88 рубля.

В связи с отменой минимального потребительского бюджета изменения ожидают и другие правовые акты, в которых применялся этот норматив. Это коснется и закона об установлении и повышении минимальной заработной платы. Кроме того, планируется изменить порядок определения, формирования и использования бюджета прожиточного минимума.

Согласно плану, в апреле 2020 года законопроект поступит в парламент для рассмотрения.

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С 2021 года белорусские власти планируют отменить такой социальный норматив, как минимальный потребительский бюджет.
 
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