"Почему никогда не наказывают тех, кто виноват в ошибках проекта?" Подрядчики жалуются, что должны оплачивать "косяки" госэкспертизы

- И после такого мы боимся уйти из объекта? Даже если делать все по правилам и по букве закона: приходит заказчик и говорит, чтобы мы укладывали этот материал, а не тот, что был в проекте. Даже письмо нам вручает, что берет ответственность на себя. А потом в суде выясняется, что у него и полномочий не было давать такое письмо, - делится Андрей Соколов.

Помимо этого, возникает «законодательная дыра», когда подрядчик приостанавливает работы из-за «косяков» проектировщика. Вроде бы в законодательстве есть момент, что строительная компания должна остановить стройку на время устранения недостатков проекта, сделав все необходимые записи. А вот про то, кто этот простой будет оплачивать – нет ни слова. Заказчику это не интересно, проектировщику тем более.

Получается, что один лишь подрядчик заинтересован в скорейшем устранении недочетов, однако никак повлиять на работу проектировщиков не может. Остается два выхода: либо прописывать такие моменты в договоре перед тем, как приступить к работам, либо оперативно уходить.

- Доходило до того, что мы платили свои деньги другой проектной организации, чтобы та вынесла решение, с которым мы пришли к заказчику и указали на проблему. Кое как вызвали проектировщика на авторский надзор, и кое как все туда вклеили, но это не спасло ситуацию, потому что заказчик и проектировщик так и не нашли общий язык, - рассказывает Андрей Соколов. - И после этих 37 писем без ответа нам пришлось уйти. Мы понесли убытки за 2 месяца простоя, все зафиксировали, сели за стол переговоров с заказчиком, но он не захотел слушать. Мы лишь потом узнали, что мы на этом объекте уже третий генподрядчик. Прошло уже полгода, а на этой стройке ничего не изменилось. Такой подход.