ВОЗ: Беларусь может отправить в референс-лаборатории ВОЗ выборочные результаты тестов на коронавирус

Источник материала: Tut.by

Беларусь может отправить в референс-лаборатории ВОЗ выборочные результаты тестов на коронавирус. Об этом на совместном брифинге в МИД рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.



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— Лабораторная диагностика проводится по стандартной методике и стандартными диагностическими тестами. Никакой необходимости перепроверки результатов нет. Но для тонкой калибровки и подтверждения 16 лабораторий во всем мире были определены ВОЗ как референс-лаборатории, в них каждая страна может отправить 10 первых отрицательных результатов и 5 первых положительных результатов просто для того, чтобы сверить, что все идет согласно методике. То есть не все тесты, а выборочно, — пояснил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Ранее в Минздраве говорили , что результаты первых трех зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси отправят в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы их подтвердить.