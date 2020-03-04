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ВОЗ: Беларусь может отправить в референс-лаборатории ВОЗ выборочные результаты тестов на коронавирус
04.03.2020 15:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь может отправить в референс-лаборатории ВОЗ выборочные результаты тестов на коронавирус. Об этом на совместном брифинге в МИД рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.
— Лабораторная диагностика проводится по стандартной методике и стандартными диагностическими тестами. Никакой необходимости перепроверки результатов нет. Но для тонкой калибровки и подтверждения 16 лабораторий во всем мире были определены ВОЗ как референс-лаборатории, в них каждая страна может отправить 10 первых отрицательных результатов и 5 первых положительных результатов просто для того, чтобы сверить, что все идет согласно методике. То есть не все тесты, а выборочно, — пояснил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.
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ВОЗ: Беларусь может отправить в референс-лаборатории ВОЗ выборочные результаты тестов на коронавирус
о для тонкой калибровки и подтверждения 16 лабораторий во всем мире были определены ВОЗ как референс-лаборатории, в них каждая страна может отправить 10 первых...
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