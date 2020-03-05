Продажа лекарств и алкоголя через интернет. Разрешить нельзя запретить

Источник материала: Tut.by

Ассоциация предприятий онлайн-торговли обратилась в правительство с предложением провести эксперимент по расширению перечня товаров, реализуемых в интернет-магазинах, сообщили в ассоциации.



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В Ассоциации считают, что белорусские предприниматели находятся в худших условиях по сравнению с бизнесом стран Евразийского экономического союза и приводят сравнительный анализ условий интернет-торговли в Беларуси и в России, Казахстане, Кыргызстане и Армении.

В других странах ЕАЭС, в частности, разрешена продажа через интернет-магазины многих товаров, запрещенных в Беларуси. Ассоциация приводит данные своего опроса (проголосовало более 6 тысяч человек), согласно которому большинство потребителей apot.by считают, что есть необходимость разрешить продавать через интернет-магазины:

— безрецептурные лекарства (около 82% от всех опрошенных и 89% — от числа проголосовавших инвалидов);

— ветеринарные средства (68%);

— слабоалкогольные напитки и пиво с содержанием этилового спирта до 5% (66%);

— слабоалкогольные напитки и пиво, алкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 5 до 10% (61%);

— алкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 10 до 20% (56%) и т.д.

Ассоциация обращает внимание, что 65% инвалидов, принявших участие в опросе, поддержали онлайн продажу и рецептурных лекарственных средств.

Ассоциация предложила правительству поручить заинтересованным разработать проект указа президента, которым разрешат в порядке эксперимента организациям, осуществляющим на основании лицензий производство (реализацию) на территории Беларуси безрецептурных лекарств, ветпрепаратов, ювелирных изделий из драгоценных металлов, слабоалкогольных напитков и пива (с долей этилового спирта до 20%), а также табачных изделий, продавать их через интернет-магазины на условиях и в порядке, определенном правительством. Как отмечают в Ассоциации, это позволит увеличить долю продаж товаров белорусского производства в интернет-торговле, повысить долю безналичных платежей (в онлайн-торговле она составляет 55−60%).