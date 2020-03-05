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Украина: Кризис власти разрешился мирным путем. Но оппозиция не голосовала за новое правительство
05.03.2020 10:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
4 марта Верховная рада Украины собралась на внеочередное заседание, инициатором которого был президент Владимир Зеленский. Повестка дня не вызывала сомнений: накануне в интернете распространилась копия поступившего к спикеру Рады Дмитрию Разумкову заявления премьер-министра Алексея Гончарука с просьбой об отставке. Согласно Конституции Украины отставка премьера означает отставку всего Кабинета Министров.
Гончарук уже несколько месяцев был объектом нападок со стороны медиа и депутатов, ориентированных на олигарха Игоря Коломойского. И это — несмотря на хорошие отношения, сложившиеся лично у премьера с главой офиса президента, бывшим адвокатом и личным лоббистом Коломойского, Андреем Богданом. Теперь оба они — и лоббист Коломойского Богдан, и оппонент Коломойского Гончарук — оказались за кулисами политической сцены Украины. Разумеется, это может быть всего лишь вопросом, так сказать, политического карантина, поскольку в своем выступлении перед депутатами Владимир Зеленский дал сравнительно высокую оценку уходящему Кабинету министров:
— Мне не стыдно за наше правительство, но мы хотели бы им гордиться. Это правительство сделало больше, чем все предшествующие правительства (в этом месте, правда, в зале раздался шум и даже был слышен смех. — А.Ф.), но это, скорее, минус предшественникам, чем плюс этому Кабинету.
Чувствовалось, что Зеленский сильно устал. У него был вид хронически не высыпающегося человека, хотя держался он на трибуне Рады уверенно, практически не заглядывал в бумажку во время своего сорокаминутного выступления. Вероятно, сработала память профессионального актера, привыкшего заучивать наизусть большие объемы текста. Но зато выступление его было абсолютно логичным и политически верным. В ходе речи президент Украины четко обозначил основные «провалы» правительственной политики: деятельность силовиков, не умеющих, либо не желающих пользоваться имеющимися у них полномочиями; отсутствие внятной социальной политики — в том числе повышения пенсий лицам старше восьмидесяти лет и снижение во многих регионах тарифов на газ; и, наконец, замедление экономического роста в течение двух последних месяцев.
На последнем моменте следует остановиться особо.
Дело в том, что заседание Рады, на котором рассматривался вопрос об отставке Кабинета министров во главе с Гончаруком, состоялось всего через четыре дня после отъезда очередной миссии МВФ. Миссии, которая формально дала высокую оценку деятельности правительства Гончарука. Мало того: среди тех министров, кого недосчитались в новом Кабинете, оказалась министр финансов Оксана Маркарова, деятельность которой в кулуарах Давосского форума заслужила высокую оценку западных финансистов — настолько высокую, что после возвращения Маркаровой в Киев о ней заговорили как о потенциальном премьере.
Но
44-хлетний Шмыгаль оказался в составе правительства совсем недавно — в самом начале 2020 года, после отставки с поста министра по развитию громад (местного самоуправления) и территорий Алены Бабак. Причем ему, в отличие от предшественницы, сразу был присвоен пост вице-премьера.
Формально такой взлет был связан с тем, что Шмыгаль якобы успел хорошо зарекомендовать себя в глазах президента, работая главой Ивана-Франковской областной администрации. Однако ничем на самом деле на этом посту Денис Анатольевич себя проявить не успел. Во всяком случае, его популярность во вверенном ему регионе была крайне низкой.
В кулуарах Рады после назначения Шмыгаля министром и вице-премьером судачили, что этому способствовала его служба в одной из фирм, входивших в холдинг олигарха Рината Ахметова. Однако в первом же интервью Шмыгаль сказал, что видел своего бывшего работодателя только по телевизору. В «империи» Ахметова можно было бы найти управленца намного более опытного и квалифицированного — если бы Ринат Леонидович действительно взялся поставлять кадры главе государства.
Таким образом, можно сказать, что вознесение случайного человека на пост руководителя правительства состоялось исключительно благодаря Владимиру Зеленскому. И — новому главе президентского офиса Андрею Ермаку. Именно Ермак, по слухам, обеспечил положительное голосование по утверждению Шмыгаля. При этом за кандидатуру нового премьера оппозиция не дала ни одного голоса: зато Ермак смог сплотить расползающуюся в клочья фракцию «про-зеленской» партии «Слуга народа» и найти нужные голоса среди одномандатников и внефракционных депутатов. Среди поддержавших Шмыгаля оказался и верный соратник Коломойского Игорь Палица, объединивший вокруг себя некоторых депутатов в группу «За будущее»: вероятно, Шмыгаль и оказался тем самым будущим, за которое стоило голосовать человеку, рассматривавшемуся самим Коломойским если не на премьера, то на спикера Рады.
Однако безликость Шмыгаля обернулась и безликостью его кабинета. Фактически он был назначен премьером правительства, в котором отсутствуют такие важные министры, как министр энергетики, образования, культуры и вице-премьер, курирующий экономический блок. И если вакансии во главе министерств образования и культуры наблюдатели связывают с намерением Зеленского все-таки уговорить членов предшествующего Кабинета, то две другие вакансии — плохой знак. Дело в том, что министру энергетики предстоит вести бесконечные переговоры с Россией, и отсутствие кандидатуры означает, что желающего конфликтовать с Кремлем из бизнес-среды просто не смогли пока найти. Куратор же экономического блока правительства, судя по всему, — человек, которому предстоит стать «козлом отпущения»: Денис Шмыгаль в первом же интервью заговорил о намерении наращивать социальные выплаты. А это — в совокупности с отставкой Оксаны Маркаровой, о чем мы говорили чуть выше, неизбежно приводит к конфликту с внешними кредиторами Украины или, по крайней мере, к явному провалу очередного раунда переговоров с МВФ.
Впрочем, как сказал в своем выступлении Владимир Зеленский, «мы совершаем ошибки, но лучше пять лет ошибок, чем пятьдесят лет саботажа». Правда, он не сказал, что ошибка ошибке рознь. И какие ошибки совершит новое технократическое правительство Украины, покажет время.
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Впрочем, как сказал в своем выступлении Владимир Зеленский, «мы совершаем ошибки, но лучше пять лет ошибок, чем пятьдесят лет саботажа». Правда, он не сказал, что...
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