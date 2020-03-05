Украина: Кризис власти разрешился мирным путем. Но оппозиция не голосовала за новое правительство

Источник материала: Tut.by



Александр Федута, политконсультант. Фото: Николай Николаев

4 марта Верховная рада Украины собралась на внеочередное заседание, инициатором которого был президент Владимир Зеленский. Повестка дня не вызывала сомнений: накануне в интернете распространилась копия поступившего к спикеру Рады Дмитрию Разумкову заявления премьер-министра Алексея Гончарука с просьбой об отставке. Согласно Конституции Украины отставка премьера означает отставку всего Кабинета Министров.

Гончарук уже несколько месяцев был объектом нападок со стороны медиа и депутатов, ориентированных на олигарха Игоря Коломойского. И это — несмотря на хорошие отношения, сложившиеся лично у премьера с главой офиса президента, бывшим адвокатом и личным лоббистом Коломойского, Андреем Богданом. Теперь оба они — и лоббист Коломойского Богдан, и оппонент Коломойского Гончарук — оказались за кулисами политической сцены Украины. Разумеется, это может быть всего лишь вопросом, так сказать, политического карантина, поскольку в своем выступлении перед депутатами Владимир Зеленский дал сравнительно высокую оценку уходящему Кабинету министров:

— Мне не стыдно за наше правительство, но мы хотели бы им гордиться. Это правительство сделало больше, чем все предшествующие правительства (в этом месте, правда, в зале раздался шум и даже был слышен смех. — А.Ф.), но это, скорее, минус предшественникам, чем плюс этому Кабинету.

Чувствовалось, что Зеленский сильно устал. У него был вид хронически не высыпающегося человека, хотя держался он на трибуне Рады уверенно, практически не заглядывал в бумажку во время своего сорокаминутного выступления. Вероятно, сработала память профессионального актера, привыкшего заучивать наизусть большие объемы текста. Но зато выступление его было абсолютно логичным и политически верным. В ходе речи президент Украины четко обозначил основные «провалы» правительственной политики: деятельность силовиков, не умеющих, либо не желающих пользоваться имеющимися у них полномочиями; отсутствие внятной социальной политики — в том числе повышения пенсий лицам старше восьмидесяти лет и снижение во многих регионах тарифов на газ; и, наконец, замедление экономического роста в течение двух последних месяцев.

На последнем моменте следует остановиться особо.

Дело в том, что заседание Рады, на котором рассматривался вопрос об отставке Кабинета министров во главе с Гончаруком, состоялось всего через четыре дня после отъезда очередной миссии МВФ. Миссии, которая формально дала высокую оценку деятельности правительства Гончарука. Мало того: среди тех министров, кого недосчитались в новом Кабинете, оказалась министр финансов Оксана Маркарова, деятельность которой в кулуарах Давосского форума заслужила высокую оценку западных финансистов — настолько высокую, что после возвращения Маркаровой в Киев о ней заговорили как о потенциальном премьере.

Но премьером стал совсем другой человек — Денис Шмыгаль.

44-хлетний Шмыгаль оказался в составе правительства совсем недавно — в самом начале 2020 года, после отставки с поста министра по развитию громад (местного самоуправления) и территорий Алены Бабак. Причем ему, в отличие от предшественницы, сразу был присвоен пост вице-премьера.



Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Формально такой взлет был связан с тем, что Шмыгаль якобы успел хорошо зарекомендовать себя в глазах президента, работая главой Ивана-Франковской областной администрации. Однако ничем на самом деле на этом посту Денис Анатольевич себя проявить не успел. Во всяком случае, его популярность во вверенном ему регионе была крайне низкой.

В кулуарах Рады после назначения Шмыгаля министром и вице-премьером судачили, что этому способствовала его служба в одной из фирм, входивших в холдинг олигарха Рината Ахметова. Однако в первом же интервью Шмыгаль сказал, что видел своего бывшего работодателя только по телевизору. В «империи» Ахметова можно было бы найти управленца намного более опытного и квалифицированного — если бы Ринат Леонидович действительно взялся поставлять кадры главе государства.

Таким образом, можно сказать, что вознесение случайного человека на пост руководителя правительства состоялось исключительно благодаря Владимиру Зеленскому. И — новому главе президентского офиса Андрею Ермаку. Именно Ермак, по слухам, обеспечил положительное голосование по утверждению Шмыгаля. При этом за кандидатуру нового премьера оппозиция не дала ни одного голоса: зато Ермак смог сплотить расползающуюся в клочья фракцию «про-зеленской» партии «Слуга народа» и найти нужные голоса среди одномандатников и внефракционных депутатов. Среди поддержавших Шмыгаля оказался и верный соратник Коломойского Игорь Палица, объединивший вокруг себя некоторых депутатов в группу «За будущее»: вероятно, Шмыгаль и оказался тем самым будущим, за которое стоило голосовать человеку, рассматривавшемуся самим Коломойским если не на премьера, то на спикера Рады.

Именно безликость Шмыгаля, вероятно, стала главным его достоинством. Он не вызывал раздражения ни у кого. Если оппозиция и голосовала против его кандидатуры, то, скорее, потому что твердо знала о наличии голосов в поддержку будущего премьера. Иначе к ним пришли бы договариваться. А раз договариваться не пришли, значит, Ермак и Разумков жестко контролируют ситуацию в Раде.

Однако безликость Шмыгаля обернулась и безликостью его кабинета. Фактически он был назначен премьером правительства, в котором отсутствуют такие важные министры, как министр энергетики, образования, культуры и вице-премьер, курирующий экономический блок. И если вакансии во главе министерств образования и культуры наблюдатели связывают с намерением Зеленского все-таки уговорить членов предшествующего Кабинета, то две другие вакансии — плохой знак. Дело в том, что министру энергетики предстоит вести бесконечные переговоры с Россией, и отсутствие кандидатуры означает, что желающего конфликтовать с Кремлем из бизнес-среды просто не смогли пока найти. Куратор же экономического блока правительства, судя по всему, — человек, которому предстоит стать «козлом отпущения»: Денис Шмыгаль в первом же интервью заговорил о намерении наращивать социальные выплаты. А это — в совокупности с отставкой Оксаны Маркаровой, о чем мы говорили чуть выше, неизбежно приводит к конфликту с внешними кредиторами Украины или, по крайней мере, к явному провалу очередного раунда переговоров с МВФ.

Впрочем, как сказал в своем выступлении Владимир Зеленский, «мы совершаем ошибки, но лучше пять лет ошибок, чем пятьдесят лет саботажа». Правда, он не сказал, что ошибка ошибке рознь. И какие ошибки совершит новое технократическое правительство Украины, покажет время.

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