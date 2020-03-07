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А1 начал продажи оборудования для построения сети «интернета вещей»

07.03.2020 08:59 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компания А1 начинает продажи оборудования для «интернета вещей». Разработчики IoT-решений для бизнеса и конечных пользователей теперь могут приобрести специальные NB-IoT-модули для построения своей «умной» сети и подключиться на специальный тариф «Телеметрия NBIOT» на выгодных условиях.

NB-IoT – передовой стандарт мобильной связи для обмена данными между цифровыми устройствами. Сеть NB-IoT от А1 сегодня доступна во всех областных и крупных региональных городах Беларуси, позволяя получать данные от широкого спектра автономных устройств: различных датчиков, счетчиков, систем «умного дома» и других. Эту технологию уже используют предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса, логистические компании, а также инновационные компании, развивающие концепцию «умного города».

А1 предлагает юридическим лицам, занимающимся разработкой устройств для IoT-систем, приобрести модули, необходимые для их подключения к сети NB-IoT Quectel BC68JA-02-STD. Модуль отличается компактностью размеров, сверхнизким энергопотреблением и широким диапазоном рабочих температур, что делает его лучшим выбором для разнообразных IoT-решений.

Кроме NB-IoT-модуля в продажу поступает и отладочная плата Quectel BC68JATEB, предназначенная для тестирования работы снабженных модулями устройств. И модуль, и отладочная плата произведены компанией Quectel Wireless Solutions, одним из крупнейших мировых поставщиков модулей сотовой связи и навигации. 

Для покупателей модуля Quectel BC68JA-02-STD компания А1 предлагает специальные условия: они получат бесплатный SIM-чип вместо стандартной SIM-карты, а также месяц бесплатного пользования тарифом «Телеметрия NBIOT». Он обеспечивает обмен данными в NB-IoT-сети, позволяя подключить к одной базовой станции до 50 тыс. устройств (в том числе в таких сложных с точки зрения проникновения сигнала местах, как подземные парковки, цокольные этажи, колодцы и т.д.).

Подробнее здесь.

 
 
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Компания А1 начинает продажи оборудования для «интернета вещей».
 
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