«Если выгодно - будем покупать». Лукашенко - о поступивших предложениях по поставкам и переработке нефти

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что «поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси». По его словам, предложенные объемы превышают 6 миллионов тонн. Об этом президент заявил сегодня на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и главой Белнефтехима Андреем Рыбаковым, сообщает телеграмм-канал «Пул первого».



Фото: Reuters

— Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений, слава Богу, немало. Объемы большие, больше 6 млн тонн. Если нам это выгодно — значит, будем покупать, — заявил Александр Лукашенко.