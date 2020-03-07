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«Если выгодно - будем покупать». Лукашенко - о поступивших предложениях по поставкам и переработке нефти

07.03.2020 10:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что «поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси». По его словам, предложенные объемы превышают 6 миллионов тонн. Об этом президент заявил сегодня на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и главой Белнефтехима Андреем Рыбаковым, сообщает телеграмм-канал «Пул первого».


Фото: Reuters

— Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений, слава Богу, немало. Объемы большие, больше 6 млн тонн. Если нам это выгодно — значит, будем покупать, — заявил Александр Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко заявил, что «поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси».
 
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