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Силовики хотят изымать криптовалюту, не забирать сервера у компаний и смягчить наказание за порно
08.03.2020 20:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет хочет внести изменения в Уголовный кодекс, который позволят изымать криптовалюту. Об этом заявил в программе «Неделя» на СТВ председатель СК Иван Носкевич.
— Важным предложением является возможность изъятия криптовалюты в ходе уголовного процесса. Поскольку уже в ходе расследования уголовных дел мы сталкиваемся с ситуациями, когда предметом преступления является криптовалюта, либо возникает необходимость ее изъятия у лиц, совершивших корыстные преступления, — сказал Носкевич.
Декрет № 8 о развитии цифровой экономики легализовал хождение криптовалют в Беларуси. Документ позволяет силовикам внести такое предложение.
СК также хочет получить возможность копировать нужную силовикам информацию с электронных носителей, оставляя их в дальнейшем обороте компаний.
— Не секрет, что серьезные неудобства были, особенно у субъектов хозяйствования, когда в ходе осмотра места происшествия, при проведении обыска следствие изымало весь объем носителей информации у субъекта хозяйствования, что могло бы парализовать его деятельность. Мы просим законодателей дать нам возможность копировать нужную нам информацию с этих носителей, оставляя их в дальнейшем обороте конкретного субъекта хозяйствования, — пояснил Носкевич.
Глава СК также сказал, что уместно вернуться к вопросу
— С учетом того, что в настоящее время идет общественное обсуждение новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, я полагаю уместным вернуться еще раз к рассмотрению этого вопроса, и такого рода действия регулировать в пределах Административного кодекса, а привлекать лиц к уголовной ответственности только при наличии административной преюдиции. То есть только после того, как оно будет привлечено к административной ответственности, — отметил Иван Носкевич.
Следственный комитет, опираясь на международный опыт и судебную практику в Беларуси, инициирует декриминализацию впервые совершенного в течение года хранения с целью распространения или рекламирования, либо распространения, рекламирования порнографических материалов, речи о декриминализации изготовления порнографии не идет.
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Следственный комитет хочет внести изменения в Уголовный кодекс, который позволят изымать криптовалюту. Об этом заявил в программе «Неделя» на СТВ председатель СК...
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