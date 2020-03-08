Силовики хотят изымать криптовалюту, не забирать сервера у компаний и смягчить наказание за порно

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет хочет внести изменения в Уголовный кодекс, который позволят изымать криптовалюту. Об этом заявил в программе «Неделя» на СТВ председатель СК Иван Носкевич.





— Важным предложением является возможность изъятия криптовалюты в ходе уголовного процесса. Поскольку уже в ходе расследования уголовных дел мы сталкиваемся с ситуациями, когда предметом преступления является криптовалюта, либо возникает необходимость ее изъятия у лиц, совершивших корыстные преступления, — сказал Носкевич.

Декрет № 8 о развитии цифровой экономики легализовал хождение криптовалют в Беларуси. Документ позволяет силовикам внести такое предложение.

СК также хочет получить возможность копировать нужную силовикам информацию с электронных носителей, оставляя их в дальнейшем обороте компаний.

— Не секрет, что серьезные неудобства были, особенно у субъектов хозяйствования, когда в ходе осмотра места происшествия, при проведении обыска следствие изымало весь объем носителей информации у субъекта хозяйствования, что могло бы парализовать его деятельность. Мы просим законодателей дать нам возможность копировать нужную нам информацию с этих носителей, оставляя их в дальнейшем обороте конкретного субъекта хозяйствования, — пояснил Носкевич.

Глава СК также сказал, что уместно вернуться к вопросу смягчения ответственности за за распространение порно, в частности, за неосознанные лайки под таким контентом.

— С учетом того, что в настоящее время идет общественное обсуждение новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, я полагаю уместным вернуться еще раз к рассмотрению этого вопроса, и такого рода действия регулировать в пределах Административного кодекса, а привлекать лиц к уголовной ответственности только при наличии административной преюдиции. То есть только после того, как оно будет привлечено к административной ответственности, — отметил Иван Носкевич.

Следственный комитет, опираясь на международный опыт и судебную практику в Беларуси, инициирует декриминализацию впервые совершенного в течение года хранения с целью распространения или рекламирования, либо распространения, рекламирования порнографических материалов, речи о декриминализации изготовления порнографии не идет.