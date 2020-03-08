Матвиенко призвала не политизировать разногласия России и Беларуси в энергетике

Источник материала: Tut.by

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает, что не следует преувеличивать значение разногласий между Беларусью и РФ в энергетической сфере. Такое мнение она высказала в программе «Главный эфир» на «Беларусь-1».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Журналист телеканала задала Матвиенко следующий вопрос: «Беларусь и Россия показывают хороший пример, как надо сохранять память о Великой отечественной войне, а не кажется ли вам, что плохой пример страны показывают своими противоречиями в энергетической сфере?».

— Не надо преувеличивать масштаб этих разногласий и главное их политизировать. Сегодня отношения между Россией и Беларусью носят стратегический характер. Мы строим Союзное государство. Наше сотрудничество многоплановое, проросло корнями и человеческими связями и в образовании, и в здравоохранении, и ряде других сферах. При таком многоплановом сотрудничестве периодически появляться какие-то проблемы, рабочие вопросы. Но главное, что есть воля лидеров наших стран решать их спокойно и конструктивно, — ответила Матвиенко.

Она выразила уверенность, что имеющиеся вопросы у Минска и Москвы в энергетической сфере будут разрешены.

На неделе делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко посещала Беларусь с официальным визитом. Александр Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины, икону и поваренную книгу. Как сообщает пресс-служба главы государства, она удостоена этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.