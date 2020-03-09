«Савушкин» хочет купить акции хозяйства в Барановичском районе по копейке за штуку

Источник материала: Tut.by

Барановичский молочный комбинат, контроль над которым получил «Савушкин продукт», сделал предложение о покупке 50% акций агропредприятию ОАО «Утес» в Барановичском районе, сообщает officelife.media .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Молочный комбинат хочет купить 50% плюс 1 акцию ОАО «Утес» по 1 копейке за штуку, хотя номинальная цена бумаг этого хозяйства 1,58 рубля.

Таким образом, комбинат планирует приобрести половину акций хозяйства за 38,7 тысячи рублей.

Аналитики отмечают, что купить дешево акции сельхозпредприятия можно только в случае, если оно отягощено долгами и убытками.

В 2019 году ОАО «Утес» провело 4 допэмиссии, в результате которых привлекло 2,058 миллиона рублей и увеличило уставный фонд до 12,2 миллиона рублей. Инвестором выступал Барановичский молочный комбинат, который выкупал бумаги по номиналу.

Финансовая отчетность свидетельствует, что в 2018 году «Утес» увеличил выручку на 15%, до 3 миллионов рублей. Однако чистая прибыль предприятия сократилась до 6 тысяч рублей с 62 тысяч в 2017 году.

На 1 января 2019 года доля государства в уставном фонде ОАО «Утес» составляла 54,58%.

Напомним, что «Савушкин продукт» в декабре купил 136 425 акций Барановичского молочного комбината (50,69%) за 48,3 миллиона рублей.