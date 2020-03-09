Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 марта 2020 года

Источник материала: realt.by

За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1469 $/м 2 . Темпы роста цен оказались самыми низкими за последние 8 недель.

За последний год рост цен на первичном рынке жилья составил 7,5%.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,6% и составила 1342 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 9 марта следующим образом:

Общее предложение квартир по итогам недели выросло довольно ощутимо (+3%). 1-комнатных квартир стало больше на 4,3%, других типов квартир – на 0,9-3%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 9 марта выглядит следующим образом:

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры (+0,8%), остальные приросли в цене на 0,1-0,3%.

Лишь в Советском районе по итогам недели было зафиксировано снижение цен (-0,3%). В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Октябрьском (+1,1%) и Партизанском (+0,9%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 831 $/м2 (-0,3%), Витебск – 645 $/м2 (+0,9%), Гомель – 638 $/м2 (+0,6%), Гродно – 762 $/м2 (-0,1%), Могилев – 661 $/м2 (+1,4%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1795 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1,3% и составляет 1126 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.