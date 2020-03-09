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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 2-9 марта 2020 года
09.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За минувшую неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,6% и составила 1342 $/м2.
За последний год рост цен на первичном рынке жилья составил 7,5%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 831 $/м2 (-0,3%), Витебск – 645 $/м2 (+0,9%), Гомель – 638 $/м2 (+0,6%), Гродно – 762 $/м2 (-0,1%), Могилев – 661 $/м2 (+1,4%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,3% и составляет 2847 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,6% и составляет 1795 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 1,3% и составляет 1126 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 2 по 9 марта 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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