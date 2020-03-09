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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали ростом курса доллара на 3,7%, евро - на 5,3%
09.03.2020 10:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник доллар вырос на 3,7%, евро — на 5,3%. Российский рубль упал к белорусскому на 4,1%, по данным БВФБ.
Такие заметные корректировки — последствия резкого падения цен на нефть. Цена нефти после открытия торгов в понедельник
Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи,
Высокую чувствительность к ценам на нефть демонстрирует российский рубль. На торгах в Москве курс вырос до 72 российских рублей рублей за доллар, и 82 рубля за евро (на 1,4% и 2,1% соответственно),
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На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник доллар вырос на 3,7%, евро - на 5,3%. Российский рубль упал к белорусскому на 4,1%, по данным БВФБ.
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