Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали ростом курса доллара на 3,7%, евро - на 5,3%

Источник материала: Tut.by

На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник доллар вырос на 3,7%, евро — на 5,3%. Российский рубль упал к белорусскому на 4,1%, по данным БВФБ.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Такие заметные корректировки — последствия резкого падения цен на нефть. Цена нефти после открытия торгов в понедельник упала более чем на 30% . Майские фьючерсы Brent торговались утром на уровне 35,6 за баррель, подешевев на 27%. Апрельские фьючерсы WTI стоили 32,6 доллара за баррель (минус 26,5%).

Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи, пишут «Ведомости» . Переговоры стран — экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу. Главным лоббистом неожиданного решения России называют главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Высокую чувствительность к ценам на нефть демонстрирует российский рубль. На торгах в Москве курс вырос до 72 российских рублей рублей за доллар, и 82 рубля за евро (на 1,4% и 2,1% соответственно), сообщает РБК.