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Румас рассказал, как падение цен на нефть повлияет на поставки из РФ

09.03.2020 11:38 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 9 марта, передает БЕЛТА.

По его словам, «первые несколько дней покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем». Российским Минфин заявил, что будет продавать валюту, и Нацбанк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию.

«В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль», - заявил Румас.

Он также ответил на вопрос о возможном задействовании каких-либо резервов. По словам премьер-министра, «если Нацбанк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия».

Глава правительства отметил, что падение мировых цен на нефть может стать дополнительной возможностью договориться с Россией о поставках сырья. Сегодняшняя ситуация «значительно отличается от ситуации в декабре или январе», - сказал он.

Напомним, на фоне вспышки коронавируса договоренности стран ОПЕК+ о снижении добычи сырья провалились. В результате Нефть на торгах марки Brent 9 марта резко подешевела на 22%. Стоимость у барелля нефти марки Brent на открытии торгов 9 марта составила $38, тогда как на закрытии торгов накануне она стоила $46. Разница составила $32,5.

Напомним, 3 марта глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков признал, что договоренностей о поставках нефти с крупными российскими поставщикам нет.

В этот же день Александр Лукашенко провел совещание по нефти, где заявил, что Беларуси необходимо искать новых поставщиков нефти, налаживать логистику, диверсифицировать поставки, чтобы «не ползать 31 декабря на коленях».

В конце 2019 года на переговорах президентов Беларуси и РФ вопрос цены на нефть не был решен. С 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.

Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.

27 февраля в «Белнефтехиме» сообщили, что в марте в Беларусь, кроме «Софмара», будут поставлять нефть 5 компаний, с которыми ранее не было договоренностей.

 
 
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Последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о...
 
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