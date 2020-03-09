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Румас рассказал, как падение цен на нефть повлияет на поставки из РФ
09.03.2020 11:38 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 9 марта,
По его словам, «первые несколько дней покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем». Российским Минфин заявил, что будет продавать валюту, и Нацбанк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию.
«В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль», - заявил Румас.
Он также ответил на вопрос о возможном задействовании каких-либо резервов. По словам премьер-министра, «если Нацбанк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия».
Глава правительства отметил, что падение мировых цен на нефть может стать дополнительной возможностью договориться с Россией о поставках сырья. Сегодняшняя ситуация «значительно отличается от ситуации в декабре или январе», - сказал он.
Напомним, на фоне вспышки коронавируса договоренности стран ОПЕК+ о снижении добычи сырья провалились. В результате Нефть на торгах марки Brent 9 марта
Напомним, 3 марта глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков
В этот же день Александр Лукашенко
В конце 2019 года на переговорах президентов Беларуси и РФ вопрос цены на нефть
После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.
Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Лукашенко
27 февраля в «Белнефтехиме»
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Последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о...
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