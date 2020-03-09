На фоне падения цен на нефть подорожали доллар и евро, российский рубль рухнул

После падения котировок на нефть курс российского рубля понизился до 75 рублей за доллар, курс евро впервые с февраля 2016 года превысил 86 российских рублей.

9 марта «Беларусбанк» продает доллар по курсу 2,40 рубля. Как сообщается на сайте банка, в некоторых отделениях курс продажи доллара поднялся даже до 2,41 рубля.

В понедельник евро укрепляется к белрублю на 6,2%, доллар - на 4%, российский упал на 4,68%. Br3,1659/100 рос. руб.

По данным Белорусской валютно-фондовой биржи, на торгах с утра в понедельник евро укрепился к белорусскому рублю на 6,22% (на 15,7 копеек) до Br2,6743/1 евро по сравнению с предыдущими торгами. Курс доллара растет к белорусскому рублю на 4,02% (на 9 копеек) до Br2,3296/$1.

Для Беларуси Россия остается основным экспортным рынком, поэтому чтобы наши экспортеры сохраняли конкурентоспособность, белорусский рубль следует за российским. Поэтому в Беларуси также произойдет падение курса к доллару и евро, но скорее всего изменения будут более плавные, чем в России. Нацбанк постарается сгладить краткосрочные колебания.

В дальнейшем есть два варианта развития событий. Есть экспортеры нефти все-таки договорятся, может последовать нормализация ситуации и откат курсов. Но есть и другой сценарий, при котором цены на нефть стабилизируются или даже упадут еще больше.

Нацбанк Беларуси попытается понять, речь идет о краткосрочных колебаниях или о тенденции. Если второе, то наш рубль скорее всего повторит траекторию российского в ближайшие 2-3 недели.

По словам аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, девальвации в Беларуси ждать не нужно.

«Белорусский рубль крепок, как никогда. Динамика торгов на бирже говорит о том, что валютная корзина растет всего на 0,11%. Рост доллара и еще более сильный рост евро компенсируется падением российского рубля. В итоге с белорусским рублем в настоящее время ничего катастрофического не происходит, мы видим на наших торгах отражение того, что происходит на внешних рынках, в частности, мощное падение российского рубля к доллару», - цитирует эксперта kp.by .

Сегодняшняя ситуация касается только российского рубля, с белорусским – ничего катастрофического не происходит.

Утром 9 марта стало известно, что на фоне вспышки коронавируса договоренности стран ОПЕК+ о снижении добычи сырья провалились. В результате Нефть на торгах марки Brent 9 марта резко подешевела на 22%. Стоимость одного барелля нефти марки Brent на открытии торгов 9 марта составила $38, тогда как на закрытии торгов накануне она стоила $46. Разница составила $32,5.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил , что последствия падения цен на нефть и девальвации российского рубля для Беларуси пока оценить сложно. Но данная ситуация может помочь договориться с Россией о поставках сырья.

Тем временем, в Центробанке России сегодня сообщили, что на протяжении месяца не будут покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.