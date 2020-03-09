ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курс сегодняшних торгов - рыночный. Нацбанк прокомментировал динамику рубля

09.03.2020 14:34 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Национальный банк Беларуси не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами, заявили TUT.BY в пресс-службе Нацбанка.

— Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, сложившийся по итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, отражает рыночную ситуацию с учетом резкого падения мировых цен на нефть. В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке, — отметили в Нацбанке.

Регулятор заверяет, что по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения.

— Вместе с тем, мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам, — подчеркнули в Нацбанке.

Все, что могло произойти, уже произошло". Что сегодня с нефтью и валютой — и что говорят власти и эксперты

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Владельцы электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика