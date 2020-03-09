Курс сегодняшних торгов - рыночный. Нацбанк прокомментировал динамику рубля

Источник материала: Tut.by

Национальный банк Беларуси не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами, заявили TUT.BY в пресс-службе Нацбанка.

— Курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, сложившийся по итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, отражает рыночную ситуацию с учетом резкого падения мировых цен на нефть. В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке, — отметили в Нацбанке.

Регулятор заверяет, что по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения.

— Вместе с тем, мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам, — подчеркнули в Нацбанке.

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